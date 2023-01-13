Сменили траву на паркет

Матчи между командами «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» (в красном) всегда насыщенные и напряженные. Фото: Ира Джеджула/Пресс-служба «Динамо-Строитель»

Столица Урала традиционно стала местом встречи сильнейших представителей индорхоккея (хоккей в зале) России. Вчера во Дворце игровых видов спорта стартовал первый этап национального чемпионата по этому виду спорта.

«Зимний брат»

Индорхоккей считается «зимним братом» хоккея на траве: когда летний сезон заканчивается, большинство команд переходит в зал и участвует в чемпионате России.

За последние годы в хоккее на траве сформировалась тройка команд, которая стабильно разыгрывала между собой медали летнего сезона: казанское «Динамо-Ак Барс», «Динамо-Электросталь» и екатеринбургское «Динамо-Строитель». Интересно, что две последние стабильно участвовали и в зальном сезоне, а вот казанцы в чемпионате по индорхоккею не выступали. Но в прошлом сезоне «Динамо-Ак Барс» присоединилось к участникам зимнего сезона и сразу же сумело попасть в призы: по итогам прошлого года чемпионом стало «Динамо-Электросталь», второе место заняла казанская команда, опередившая на одно очко екатеринбургское «Динамо-Строитель». В этом сезоне три сильнейшие команды страны вновь добрались до зального сезона. Компанию им составили екатеринбургское «Динамо-2» и подмосковная команда «СШОР по ИВС».

Лидеры начали с побед

Формат чемпионата России по индорхоккею остается неизменным. Турнир состоит из двух туров: первый проходит в Екатеринбурге, второй – в Электростали. Внутри тура команды сыграют между собой в один круг, то есть каждый клуб проведет восемь матчей (по четыре в каждом туре).

Открыли чемпионат России «Динамо-Ак Барс» и «Динамо-2». Дублеры «Динамо-Строителя» хоть местами и навязывали борьбу более опытному сопернику, но претендовать на очки в этой встрече было крайне тяжело. Казанские хоккеисты забили десять мячей, на что екатеринбуржцы ответили только двумя – 10:2.

Хозяева турнира – игроки «Динамо-Строителя» – в стартовой игре чемпионата встречались с «СШОР по ИВС». Хет-трик Артура Надыршина позволил екатеринбуржцам добиться победы и набрать первые очки на турнире – 6:1.

Далее в дело вступил действующий чемпион страны – «Динамо-Электросталь». Подмосковные хоккеисты сразу же показали свой высокий уровень и намерение защитить титул. Под каток из Электростали попали хоккеисты «Динамо-2», которые провели в стартовом игровом дне два матча. Во второй игре екатеринбуржцы пропустили 15 безответных мячей и потерпели крупное поражение – 0:15.

Завершили первый игровой день «Динамо-Ак Барс» и «СШОР по ИВС». Казанцы также проводили вторую игру за день, и она получилась куда более напряженной, чем первая. Игрокам «Динамо-Ак Барса» удалось повести со счетом 3:1, но в третьей четверти подмосковные хоккеисты выровняли положение – 3:3. Казанцам пришлось приложить все усилия, чтобы завершить матч в свою пользу – 7:4.

Таким образом, после первого тура в лидерах чемпионата России оказалось «Динамо-Ак Барс» – 6 очков. По три балла имеют «Динамо-Электросталь» и «Динамо-Строитель» (но они сыграли только по одному матчу), а у «Динамо-2» и «СШОР по ИВС» пока нет набранных очков.

Сегодня и завтра команды проведут оставшиеся матчи первого тура, а затем переместятся в Электросталь, где с 28 по 30 января пройдет второй тур чемпионата России и определится новый победитель турнира.

Расписание 14 января. 11:00. «Динамо-2» – «Динамо-Строитель»

13:00. «Динамо-Строитель» – «Динамо-Ак Барс» 15 января. 10:00. «Динамо-2» – «СШОР по ИВС»

11:00. «Динамо-Строитель» – «Динамо-Электросталь»

Правила В индорхоккей играют на площадке размером 20 на 40 метров (площадка для гандбола или мини-футбола). На поле присутствуют 12 хоккеистов (по пять полевых игроков и вратарю с каждой стороны), время матча – 40 минут. Клюшки и мячи схожи с теми, что используются в хоккее на траве, но, как правило, более легкие. История Чемпионат России по индорхоккею разыгрывается с 2000 года. Екатеринбургская команда участвует в нем с самого первого розыгрыша. Уральцы побеждали в турнире 12 раз (в том числе – трижды подряд в 2012–2014 годах). Последнее золото добыто четыре года назад – в 2019-м.