«Шоферов» оштрафовали на два гола

После броска динамовца Ника Меркли (№ 10) шайба пересекла линию ворот, но потом голкипер уральцев Игорь Бобков своим щитком выбил ее в поле. Просмотр видео показал, что гол был. Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 50-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции — екатеринбургский «Автомобилист» — проиграл в Минске местному «Динамо» со счетом 2:3. Последнюю шайбу уральцы пропустили только в овертайме, что дало им одно очко. «Шоферы» сохранили первое место на Востоке.

«Автомобилист» в предыдущей встрече прервал девятиматчевую серию поражений, уверенно обыграв действующего обладателя Кубка Гагарина – московский ЦСКА – со счетом 4:2. Динамовцы же, наоборот, три последних поединка проиграли. Кроме того, Минск в последнее время был для «шоферов» счастливым городом: они не уступали там 6 лет – с февраля 2017 года.

Настораживало только то, что на матч в столицу Белоруссии не полетел лучший снайпер КХЛ Брукс Мэйсек, получивший повреждение в игре с армейцами. Зато оправились от травм и вернулись в строй два форварда первого звена – Стефан да Коста и Анатолий Голышев. Все вместе это настраивало болельщиков «Автомобилиста» на оптимистичный лад. Но увы…

Игра в догонялки

Уральцы уже в самом начале встречи получили двухминутный штраф, и «Динамо» его оперативно реализовало – 1:0 на 4‑й минуте. Подопечные Николая Заварухина отыгрались только в концовке периода: на 18‑й минуте Кертис Волк выцарапал шайбу у борта и отпасовал ее Сергею Широкову, который находился в идеальной позиции и не промахнулся. Однако едва начался второй период, как «шоферы» снова пропустили быстрый гол.

Спастись екатеринбуржцам удалось буквально на ленточке – за 8 секунд до окончания основного времени, играя с пустыми воротами. Шайбу забросил один из немногих уроженцев Свердловской области в нынешнем составе «Автомобилиста» Степан Хрипунов.

Овертайм сложился для «шоферов» неудачно. Уже на 14-й секунде удалился Кертис Волк, и «Динамо» во второй раз за матч реализовало свое большинство. Гол был неочевидный, потребовался просмотр видео, но в итоге судьи пришли к мнению, что взятие ворот произошло.

Екатеринбургский парадокс

«Автомобилист» из последних 11 матчей проиграл 10, но продолжает удерживать первое место на Востоке. Причин кажущегося парадокса несколько. Во-первых, у команды был неплохой очковый задел. Во-вторых, пять матчей она проиграла в овертаймах или по буллитам, что приносило ей в каждом случае по одному очку. В-третьих, конкуренты уральцев стабильностью результатов тоже не блещут. Магнитогорский «Металлург», например, в своей последней встрече ухитрился проиграть ХК «Сочи», который до этого не мог победить 21 матч подряд (что, кстати, стало антирекордом КХЛ всех времен).

Сейчас в активе «Автомобилиста» 66 очков – это на два очка больше, чем у занимающей на Востоке второе место новосибирской «Сибири». Но в общей таблице лиги екатеринбуржцы уже только пятые.

Следующую игру уральцы проведут сегодня, 17 января. В Москве они сыграют против «Спартака» (53 очка, 7-е место на Западе).