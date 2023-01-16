Шансы на победу сохранили все

Фото: Илья Хамов/Пресс-служба "Динамо-Строитель"

В Екатеринбурге завершился первый круг чемпионата России по индорхоккею. В течение трех дней пять сильнейших команд страны сыграли между собой на паркете Дворца игровых видов спорта.

«Областная газета» уже писала о том, что в турнире принимают участие пять команд: екатеринбургские «Динамо-Строитель» и «Динамо-2», казанское «Динамо-Ак Барс», «Динамо-Электросталь» и подмосковный «СШОР по ИВС». Безусловно, основными претендентами на медали были три «Динамо»: из Электростали, Екатеринбурга и Казани. Все три команды первый день начали с побед, а казанский коллектив добыл даже две победы, обыграв «Динамо-2» и «СШОР по ИВС».

Во второй игровой день зрители увидели сразу два ярких поединка, интрига в которых держалась до самого конца. Сначала на паркете встретились «Динамо-Электросталь» и «Динамо-Казань» – действующие обладатели золотых и серебряных медалей чемпионата России. В итоге команды так и не сумели выявить победителя, хотя каждая из них имела хорошие шансы – 3:3. Ничья прямых конкурентов была на руку «Динамо-Строителю»: екатеринбуржцы обыграли свой фарм-клуб «Динамо-2» со счетом 5:0 и временно выбились в лидеры турнира. После этого «Динамо-Электросталь» катком прошлась по «СШОР по ИВС», одержав самую крупную победу на турнире – 16:1. А под занавес игрового дня «Динамо-Строитель» и «Динамо-Ак Барс» устроили настоящий хоккейный триллер. Екатеринбуржцы вели в счете большую часть времени матча (и 2:0, и 3:1), однако в концовке казанцам не только удалось выровнять положение, но и на последней минуте выйти вперед. Екатеринбуржцы устроили настоящий штурм ворот соперника и за шесть секунд до финальной сирены сравняли счет – 4:4.

Судьба промежуточного первого места по итогам тура решалась в заключительный игровой день. В случае победы над действующим чемпионом из Электростали «Динамо-Строитель» выходило на вершину турнирной таблицы. Но навязать борьбу в этой встрече екатеринбуржцам не удалось: «Динамо-Электросталь» одержало уверенную победу со счетом 7:2 и финишировало на первой строчке. А «Динамо-2» и «СШОР по ИВС» встретились в очном противостоянии за первые набранные очки, сильнее был подмосковный коллектив – 7:4.

Обладатели медалей чемпионата России по индорхоккею определятся в Электростали, где с 28 по 30 января команды проведут второй круг турнира. На данный момент лидирует в таблице «Динамо-Электросталь» (10 очков), на втором месте располагается «Динамо-Казань» (8 очков), на третьем – «Динамо-Строитель» (7 очков). «СШОР по ИВС» (3 очка) и «Динамо-2» (0 очков) замыкают турнирную таблицу.