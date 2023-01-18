"Автомобилист" удержал первое место

Екатеринбургский "Автомобилист" выиграл в Москве у "Спартака". Фото: Павел Ворожцов

В 51-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции — екатеринбургский "Автомобилист" — выиграл в Москве у "Спартака" со счетом 7:4 (2:2, 3:0, 2:2). Этот поединок, в котором в общей сложности было забито 11 голов, стал самым результативным для "шоферов" в нынешнем сезоне.

За первые десять минут встречи уральцы схватили три малых штрафа, последний из которых хозяева реализовали. Но "Автомобилист" такое развитие событий не смутило. В середине первого периода Патрис Кормье, который не мог забить 14 матчей, за две с половиной минуты оформил дубль и вывел партнеров вперед.

Москвичам удалось сравнять счет перед самым перерывом, но вторая двадцатиминутка прошла с тотальным перевесом "Автомобилиста". Голы Ника Эберта, Георгия Белоусова и Сергея Широкова обеспечили гостям комфортный перевес в 3 шайбы — 5:2.

За первую половину третьего периода "Спартак" отыграл два гола, что вынудило наставника "шоферов" пойти на крайние меры. Он взял тайм-аут и поменял вратаря — вместо Юхана Маттссона вышел Игорь Бобков. Встряска подействовала: уральцы больше не пропустили, а сами забили дважды. Отличились Джесси Блэкер и Стефан да Коста (он поразил пустые ворота).

"Автомобилист" набрал 68 очков и продолжает лидировать на Востоке.

Следующий матч "шоферы" проведут 20 января также в Москве. Они сыграют с "Динамо" (5 место на Западе).