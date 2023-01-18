«Автомобилист» установил рекорд сезона

В этом сезоне Патрис Кормье сыграл за «Автомобилист» 38 матчей, в которых набрал 12 очков (5+7). Фото: Владимир Васильев

В 51-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции – екатеринбургский «Автомобилист» – выиграл в Москве у «Спартака» со счетом 7:4 (2:2, 3:0, 2:2). 11 голов на двоих – так много во встречах с участием «шоферов» не забивалось с февраля 2011 года.

За стартовую десятиминутку встречи «Автомобилист» схватил аж три удаления. Первый раз уральцы отбились, но, когда в штрафном боксе оказались сразу два их игрока, хозяева конвертировали свое преимущество в гол – 1:0 на 11-й минуте.

«Автомобилист» такое развитие событий не смутило. Патрис Кормье (который не мог забить 14 матчей подряд) уже через 103 секунды сравнял счет, а еще через две с половиной минуты оформил дубль.

Москвичам перед самым перерывом удалось отыграться, но это был последний раз, когда на табло светились одинаковые цифры. Уже через 30 секунд после начала второго периода Ник Эберт вывел уральцев вперед, а затем голами отметились Георгий Белоусов и Сергей Широков. Широков, который два предыдущих сезона отыграл за «Спартак», в текущем чемпионате забросил в ворота своей бывшей команды 4 шайбы.

За первую половину третьего периода красно-белые два гола отыграли и свели отставание в счете к минимуму – 4:5. Это вынудило наставника «шоферов» Николая Заварухина пойти на крайние меры. Он взял тайм-аут и поменял вратаря: вместо Юхана Маттссона вышел Игорь Бобков. Встряска подействовала: уральцы больше не пропустили, а сами забили дважды. Сначала несколько корявую шайбу забросил Джесси Блэкер, а потом Стефан да Коста поразил пустые ворота.

«Автомобилист» набрал 68 очков и продолжает лидировать на Востоке. Преимущество над ближайшим преследователем – новосибирской «Сибирью» – составляет два балла (и у «шоферов» еще игра в запасе).

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 20 января также в Москве. Они сыграют с «Динамо», которое занимает 5-е место в Западной конференции.

Книга рекордов Игра со «Спартаком» стала для «Автомобилиста» всего лишь второй, в которой им – на пару с соперником – удалось забить 11 голов. Первый такой случай произошел в феврале 2011 года, когда екатеринбуржцы были разгромлены «Северсталью» со счетом 1:10. Но в истории «шоферов» был и более результативный поединок: в сезоне 2008–2009, в игре «Нефтехимик» – «Автомобилист», соперники наколотили друг другу 13 шайб (победили нижнекамцы – 7:6). Рекорд КХЛ – 17 голов за матч. Установлен в сезоне 2008–2009 во встрече «Барыс» – «Витязь» (11:6).

Герой дня Патрис Кормье Центральный нападающий третьего звена «Автомобилиста».

Родился в Канаде в 1990 году (32 года).

Чемпион мира среди молодежи (2009).

Провел 52 матча в НХЛ («Атланта трэшерз», «Виннипег джетс»).

В КХЛ играет с 2018 года.

В «Автомобилисте» – второй сезон.

В отсутствие Сергея Широкова выполняет функции капитана команды.

Один из лучших игроков лиги по игре на «точке» (в текущем сезоне выиграл 65 процентов вбрасываний)