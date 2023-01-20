«Автомобилист» рискует потерять первое место

Момент, который мог все перевернуть: Алексей Макеев вышел один на один с вратарем «Динамо», но переиграть Константина Волкова не сумел Фото: Пресс-служба ХК Динамо

В 52-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции – екатеринбургский «Автомобилист» – проиграл в Москве «Динамо» со счетом 0:3. Это седьмое в этом сезоне сухое поражение «шоферов». Уральцы уже в ближайшее время могут потерять первое место в своей конференции.

Хоккеисты «Динамо» и «Автомобилиста» встретились после того, как двумя днями ранее поучаствовали в очень результативных матчах: бело-голубые победили в Нижнем Новгороде со счетом 6:4, а уральцы обыграли в гостях столичный «Спартак» 7:4. Однако в личной встрече динамовцы в атаке ничем особенным не блеснули, а «шоферы» не блеснули вообще ничем.

Первая шайба в матче была заброшена только на 26-й минуте: отличился нападающий хозяев Богдан Тринеев.

Следующий гол болельщикам пришлось ждать еще дольше – полчаса. Его опять забили динамовцы. И опять – с участием Тринеева, который начал контратаку, завершившуюся точным броском Ивана Игумнова.

За две минуты до конца основного времени уральцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этот трюк в нынешнем сезоне не раз позволял команде перевести игру в овертайм, но на сей раз прием не сработал: «Динамо» перехватило шайбу, и Павел Кудрявцев забил в пустые ворота третий гол.

– Хорошие моменты были сегодня, но не хватало реализации, – сказал после игры наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин. – Макеев выходил один в ноль, Голышев в пустые ворота не попал… В третьем периоде пришлось немного раскрыться, и мы пропустили эту контратаку два в один. Соперник наказал нас за наши ошибки, а мы свои моменты не использовали.

Из последних 13 матчей «шоферы» проиграли 11 (а всего в сезоне – 22). Семь раз команда не смогла забить соперникам ни одного гола: для команды, которая занимает в КХЛ четвертое место по результативности (151 заброшенная шайба), – это как минимум вызывает вопросы.

Несмотря на очередное поражение, «Автомобилист» сохранил первое место на Востоке (у команды 68 очков). Впрочем, уже вчера вечером «шоферы» могли потерять свое лидерство – если «Сибирь» на своей площадке обыграла магнитогорский «Металлург» (встреча завершилась после отправки этого номера «ОГ» в типографию). В турнирной таблице всей лиги екатеринбуржцы сейчас только шестые.

Следующий матч «шоферы» проведут сегодня, 21 января. В Екатеринбурге они примут астанинский «Барыс». В нынешнем сезоне команды встречались пять раз: трижды победил «Автомобилист» (2:0, 4:3, 2:0), дважды – «Барыс» (2:0 и 5:4).

Ложка меда Сэйв вратаря «Автомобилиста» признан лучшим в истории КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших вратарских сэйвов за все 15 лет существования лиги. Первое место заняло спасение своих ворот голкипером екатеринбургского «Автомобилиста» Владимиром ГАЛКИНЫМ. Сэйв-победитель был совершен 1 октября 2021 года во встрече регулярного чемпионата, в которой «Автомобилист» на выезде играл с магнитогорским «Металлургом». За 7 минут до конца матча магнитогорцы при счете 3:2 в свою пользу вошли в зону гостей по левому флангу, и Филипп Майе сделал передачу на Николая Голдобина, который накатывался на ворота с другого фланга. Владимир Галкин стал смещаться налево, но тут защитник екатеринбуржцев Захар Арзамасцев, пытаясь перехватить шайбу, направил ее в сторону своих ворот – в тот самый угол, из которого Галкин уходил… Продолжая по инерции двигаться налево, голкипер сумел вскинуть клюшку вправо и отразил шайбу, после чего накрыл ее ловушкой. Это спасение было признано сначала сэйвом недели, потом – регулярного чемпионата, затем – сезона, а теперь – и за всю историю КХЛ. Владимиру Галкину 22 года. Он уроженец Копейска (Челябинская область), но с подросткового возраста живет в Екатеринбурге. В сезоне 2018–2019, выступая за молодежную команду «Авто», он стал серебряным призером Кубка Харламова и самым ценным игроком плей-офф МХЛ. Во взрослой команде – с января 2020 года. В текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых пропустил 28 шайб и отразил 90 процентов бросков, нанесенных по его воротам.