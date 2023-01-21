В Сысерти в рамках проекта "Студеный лед" спортсмены сыграли в хоккей на реке

Сборная Сысерти выиграла — 4:3, причем победный гол забила своим сверстникам детская пятерка. Фото: Павел Ворожцов

В Сысерти прошел необычный хоккейный матч. Две любительских команды, одна из Сысерти, а другая из Екатеринбурга, сыграли на открытом воздухе — на льду реки.

С 2011 года в России функционирует НХЛ – Ночная хоккейная лига. Это крупнейшая в мире любительская лига: она объединяет более тысячи команд. Они сначала проводят чемпионаты своих регионов, а потом победители съезжаются в Сочи на финальную часть соревнований, которая проходит весной.

В 2017 году в рамках НХЛ появился проект "Студеный лед" — это матчи, которые проводятся не во Дворцах спорта, а на открытом воздухе. Такой формат является прямой отсылкой к дворовому хоккею, с традиций которого этот вид спорта когда-то и начинался в нашей стране.

Фото: Павел Ворожцов

Первый "Студеный лед" состоялся в Ярославле. Свердловская область включилась в проект в 2019 году.

В Сысерти такое мероприятие прошло впервые. Местные организаторы подошли к делу с фантазией. Они провели матч не просто на открытом воздухе, а на реке! Лед был расчищен от снега, установлены деревянные борта. Площадка получилась сильно меньше традиционной, углы у нее сделали прямыми (а не закругленными), а ворота взяли не обычные, железные, а изготовили сами из дерева. Получилось очень необычно и атмосферно — действительно, как в советском детстве, когда играли на той площадке, какая была, а ворота обозначали брошенными портфелями.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Участниками матча стали сборная Сысерти и команда МВД из Екатеринбурга, которая выступает в свердловской Ночной лиге (дивизион "Лига надежды"). Оба коллектива были усилены детскими пятерками.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Играли не три периода, а только два и не по 20 минут чистого времени, а по 25 и "грязного". Разметки на зоны на льду не было, поэтому положение "вне игры" не фиксировалось. Вместо удалений провинившаяся сторона наказывалась буллитами.

Игра получилась упорной, но ничьей, как это часто бывает в подобных показательных матчах, не закончилась. Сборная Сысерти выиграла — 4:3, причем победный гол забила своим сверстникам детская пятерка.

В качестве почетного гостя на матче присутствовал чемпион мира 1981 года Николай Стариков (старший брат "того самого" Сергея Макарова — партнера Игоря Ларионова и Владимира Крутова по знаменитой тройке КЛМ). После игры он провел небольшую лекцию и дал автографы всем желающим.

Фото: Павел Ворожцов