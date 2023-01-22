"Автомобилист" откатился на второе место

Екатеринбургский "Автомобилист" уступил астанинскому "Барысу". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 53-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке уступил астанинскому "Барысу" — 3:5. "Шоферы" проиграли 12 из 14 последних матчей, но, несмотря на это, удерживают на Востоке второе место по набранным очкам и первое-второе — по потерянным.

Матч с "Барысом" начался для уральцев крайне неудачно: они пропустили гол уже на второй минуте. Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин усомнился в правильности заброшенной шайбы и сделал запрос на проверку. Судьи признали гол легитимным, что, согласно правилам, привело еще и к наказанию хозяев двухминутным удалением за задержку игры. Гости численное преимущество реализовали — 0:2 на третьей минуте.

В концовке первого периода капитан "шоферов" Сергей Широков забил первый ответный гол, и возникла надежда, что "Автомобилист" выкрутится.

На первой минуте второй двадцатиминутки екатеринбуржцы вышли втроем на одного защитника, но распорядились возможностью сравнять счет бездарно: дело не дошло даже до броска по воротам. Зато уральцы получили большинство, ибо у "Барыса" в этот момент оказалось на площадке шесть полевых игроков вместо пяти. Еще один прекрасный шанс отыграться был реализован со знаком минус: астанинцы забили в меньшинстве — 1:3. Остаток матча "шоферы" отчаянно пытались сравнять счет. Олег Ли, Стефан да Коста и Джесси Блэкер забили три гола (последний из них был отменен), но и "Барыс" отличился дважды. В итоге — поражение 3:5.

В активе "Автомобилиста" осталось 68 очков. Это на 2 очка меньше, чем у "Сибири", вышедшей в лидеры Восточной конференции, и на 2 больше, чем у "Металлурга", "Авангарда" и "Ак Барса".

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 25 января (в среду). Дома они сыграют с московским "Динамо", которому уступили на этой неделе со счетом 0:3.