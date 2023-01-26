"Автомобилист" вновь вышел на первое место в Восточной конференции

"Автомобилист" на домашней площадке обыграл московское "Динамо". Фото: ХК "Автомобилист"

В 54-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1. Этот результат позволил уральцам вернуться на первую строчку Восточной конференции: у команды столько же очков, сколько у новосибирской "Сибири", но дополнительные показатели — лучше.

Впервые за долгое время "Автомобилист" подошел к матчу с пустым списком травмированных. Вернулись в состав Кертис Волк и — главное — Брукс Мэйсек, лучший бомбардир чемпионата КХЛ нынешнего сезона. Свое возвращение он отметил 31‑м голом.

В первом периоде была заброшена только одна шайба — "шоферами". Олег Ли выиграл борьбу у борта и отдал пас Патрису Кормье. Тот бросил из правого круга вбрасывания, не забил, но покатился на добивание. Степан Хрипунов тем временем активно боролся на пятачке и не дал защитникам "Динамо" отброситься, а накатившийся Кормье добил шайбу в сетку. На первой же минуте второго периода "Динамо", играя в большинстве, отыгралось. Бреннан Менелл зарядил с дальней дистанции, а Павел Кудрявцев подправил траекторию полета шайбы — 1:1. Впрочем, равенство в счете продержалось всего 23 секунды.

Уже в следующей смене Брукс Мэйсек опять вывел уральцев вперед. А на 35-й минуте "Автомобилист" удвоил свое преимущество. Олег Ли воспользовался отскоком от конька соперника после броска Джесси Блэкера и отправил шайбу в пустой угол ворот "Динамо" — 3:1! Имея запас в две шайбы, "шоферы" в этом сезоне в Екатеринбурге никому не проигрывали. Не удалось спастись и москвичам, хотя концовку матча они провели в формате 6×3.

Победа уральцев над "Динамо" стала первой с 2018 года. "Автомобилист" набрал 70 очков, догнал по этому показателю "Сибирь" (которая до вчерашнего дня шла на первом месте), а по количеству побед в основное время обошел ее. Следующий матч "шоферы" проведут в пятницу, 27 января. На своей площадке они сыграют против "Нефтехимика" (53 очка, 11-е — последнее — место на Востоке).