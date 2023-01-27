"Автомобилист" не смог вернуть себе первое место на Востоке

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 55-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке проиграл одному из аутсайдеров Восточной конференции — нижнекамскому "Нефтехимику" — со счетом 1:2.

Уральцы отлично провели первый период и выиграли его 1:0. Шайбу забил Алексей Макеев — это его первый гол в нынешнем сезоне (нападающий вернулся на лед после тяжелой травмы только в январе 2023 года).

На 35-й минуте "Нефтехимик" отыгрался, а на 52-й вышел вперед.

Отыграться не получилось — даже несмотря на замену вратаря на шестого полевого игрока.

"Автомобилист", в активе которого по-прежнему 70 очков, откатился на 3-е место в Восточной конференции: он не только не догнал "Сибирь" (72 очка), но еще и пропустил вперед казанский "Ак Барс", который сегодня выиграл в Магнитогорске у "Металлурга" и набрал 71 очко.

Следующий матч "шоферы" проведут в воскресенье, 29 января. В Ярославле они сыграют с "Локомотивом" (74 очка, 2-е место на Западе).