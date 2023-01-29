"Автомобилист" стал теневым лидером Восточной конференции

Екатеринбуржцы выиграли у "Локомотива" оба матча в этом сезоне. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 56-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" выиграл в Ярославле у "Локомотива" со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник "шоферов" Ник Эберт на первой минуте второго периода.

В этой игре был зафиксирован редкий случай: команды не набрали ни одной штрафной минуты.

Екатеринбуржцы выиграли у "Локомотива" оба матча в этом сезоне (на своей площадке — со счетом 4:2).

"Автомобилист" набрал 72 очка и занимает третье место на Востоке, но по потерянным он опять вышел в лидеры. Идущие на первых позициях "Сибирь" и "Ак Барс" имеют по 73 очка, но они сыграли на матч больше уральцев.

Следующий поединок "шоферы" проведут во вторник, 31 января. Они сыграют в Нижнекамске с "Нефтехимиком" (57 очков, 8-е место на Востоке).