Уже третий, но все равно первый

Ник Эберт забил уже 10-й гол в сезоне. 28-летний американец входит в топ-3 самых результативных защитников лиги. Фото: Владимир Васильев

В конце минувшей недели екатеринбургский «Автомобилист» сыграл два матча в чемпионате КХЛ: аутсайдеру – уступил дома, одного из фаворитов – обыграл на выезде. По набранным очкам «шоферы» откатились на третье место в Восточной конференции, но по потерянным – продолжают лидировать.

К проигрышу привели свои ошибки

В пятницу «Автомобилист», который на тот момент занимал первую строчку на Востоке, на своей площадке играл с нижнекамским «Нефтехимиком», который шел на 11-м (последнем) месте.

Уральцы отлично провели стартовый период и выиграли его со счетом 1:0. Гол после красивого розыгрыша забил Алексей Макеев - это была его первая шайба в нынешнем сезоне (нападающий вернулся на лед после тяжелой травмы только в январе 2023 года).

Но развития успеха, к сожалению, не последовало. На 35-й минуте «Нефтехимик» сравнял счет, а на 52-й вышел вперед.

Отыграться не получилось – даже несмотря на замену вратаря Игоря Бобкова на шестого полевого игрока.

– В «Нефтехимике» есть ребята, которые раньше играли в «Автомобилисте», а сейчас находятся в аренде в команде из Татарстана, – сказал после матча наставник «шоферов» Николай Заварухин. – Мы понимали, что они выйдут сегодня и будут «кусаться» здесь, ловить шайбу на себя. Мы имели неплохие моменты, но не реализовали их. Был выход 3 в 1. Забей мы в этот момент, счет стал бы 2:0, и «Нефтехимику» пришлось бы раскрываться. Игра повернулась бы в другую сторону. Собственные ошибки привели к проигрышу матча.

Повторение рекорда по числу удалений

В воскресенье «Автомобилист» играл с гораздо более серьезным соперником – ярославским «Локомотивом», который занимал второе место в лиге и имел на 6 очков больше уральцев. Однако эту встречу «шоферы» выиграли – с футбольным счетом 1:0. Единственную шайбу забросил на первой минуте второго периода американский легионер «Автомобилиста» Ник Эберт.

Голкипер «шоферов» Владимир Галкин, который попал в состав впервые с декабря прошлого года, отразил 22 броска и оформил свой второй «сухарь» в КХЛ (первый, кстати, также был в Ярославле – в прошлом сезоне).

В этой игре был зафиксирован крайне редкий результат по удалениям: команды не набрали ни одной (!) штрафной минуты. По нашим данным, это второй такой случай в истории «Автомобилиста» (ранее подобное произошло в матче с «Витязем» в январе 2018 года).

Екатеринбуржцы выиграли у «Локомотива» обе встречи в этом сезоне (на своей площадке – со счетом 4:2). А вообще проигрышная серия ярославцев в матчах с уральцами длится уже пять лет – с 3 января 2018 года.

Теневой лидер

После 56 сыгранных матчей в активе «Автомобилиста» 72 очка, и он занимает на Востоке третье место. Однако по потерянным баллам – команда по-прежнему лидирует в своей конференции: идущие на первых позициях новосибирская «Сибирь» и казанский «Ак Барс» имеют 75 и 73 очка, но они сыграли на два и на матч больше уральцев.

Свой следующий поединок «шоферы» проведут сегодня, 31 января. Они опять сыграют с «Нефтехимиком», но на сей раз в Нижнекамске. В этом сезоне команды встречались трижды: один матч выиграл «Автомобилист», два – его соперник (57 очков, 8-е место на Востоке).