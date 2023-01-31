В Екатеринбург привезли главный трофей российского клубного хоккея

В Екатеринбург доставили главный хоккейный трофей. Фото: Пресс-служба "Ростелеком"

В Свердловскую область прибыл Кубок Гагарина — главный приз Чемпионата КХЛ. Кубок покажут всем желающим на основных культурных и спортивных площадках городов региона. Доставкой трофея занимался "Ростелеком".

Как рассказали в пресс-службе компании, кубок покажут фанатам в четырех городах — Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Екатеринбурге. 1 февраля его увидят жители Нижнего Тагила, он будет экспонироваться в ТРЦ Depo с 18:00 до 20:00. 2 февраля Кубок КХЛ переедет в Каменск-Уральский, в "Каменск-Арену", где его покажут фанатам с 14:00 до 17:00. 3 февраля приз прибудет в первоуральский Инновационный культурный центр, где будет доступен для горожан с 14:00 до 16:30. 4 февраля Кубок КХЛ вернется в Екатеринбург, где сфотографироваться рядом с ним можно будет в ТРЦ VEER Mall c 14:00 до 19:00.

По городам хоккейный трофей перевозят в вертикальном положении, в специальном автомобиле с пневмоподвеской и под охраной.

По словам вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова, перед стартом 15-го сезона кубок покажут в городах Урала и Сибири, где выросло много талантливых хоккеистов.

"Главный трофей КХЛ побывает в городах Свердловской, Тюменской, Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае и республике Хакасия. С каждым годом география турне становится шире и все больше поклонников хоккея получают возможность стать ближе к любимой игре", — сказал Сергей Доброхвалов.

Фото: Пресс-служба "Ростелеком"

Отметим, кубок изготовлен из серебра 925-й пробы, снаружи он покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу трофей украшен маленькими шайбами, на которых написаны имена команд-победителей.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в Екатеринбурге состоится хоккейный рок-матч между "Автомобилистом" и "Трактором".