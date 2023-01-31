Казань брал. Электросталь не брал

«Динамо-Строитель» с наградами чемпионата России. Фото: Пресс-служба «Динамо-Строителя»

В Электростали завершился второй этап чемпионата России по индорхоккею. Определились победитель и призеры турнира, среди которых оказался и екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель».

Первый тур чемпионата прошел в Екатеринбурге. Пять команд – екатеринбургские «Динамо-Строитель» и «Динамо-2», подмосковные «Динамо-Электросталь» и «СШОР по ИВС», а также казанское «Динамо-Ак Барс» выявляли сильнейшего на паркете Дворца игровых видов спорта.

Не обошлось без напряженных матчей, особенно среди фаворитов турнира. Так, были зафиксированы две ничьи с одинаковым счетом: казанский коллектив разошелся миром с «Динамо-Строителем» и «Динамо-Электросталью» – 4:4.

В битве за первое место екатеринбуржцы уступили соперникам из Электростали, но сохранили интригу на второй тур. Действующий чемпион страны, побеждавший в трех последних розыгрышах турнира – «Динамо-Электросталь» – финишировал первым по итогам матчей в Екатеринбурге (10 очков), на втором месте расположилось «Динамо» из Казани (8 очков), на третьем – «Динамо-Строитель». «СШОР по ИВС» и «Динамо-2» решали свои задачи и находились внизу турнирной таблицы (3 и 0 очков соответственно). Таким образом, шансы на трофей сохранялись у всех команд «большой тройки», и тур в Электростали должен был стать крайне интересным.

Взяли реванш у Казани

В первый соревновательный день второго тура сенсаций не произошло. Фавориты играли с аутсайдерами и ошибок не допустили. Казанское «Динамо-Ак Барс» разобралось с «Динамо-2» (7:2) и с командой «СШОР по ИВС» (11:2). «Строители» без проблем обыграли вторую подмосковную команду («СШОР по ИВС» – 7:2), а «Динамо-Электросталь» обыграло дублеров из Екатеринбурга («Динамо-2» – 6:0).

Все важные в распределении медалей матчи были оставлены на заключительные дни тура. Второй игровой день стартовал с разборок казанского коллектива и чемпиона из Электростали. В середине матча на табло была ничья (4:4), но хозяева все же дожали своего соперника и одержали крупную победу – 9:4. Следом на паркет вышли две екатеринбургские команды, и в этой игре прогнозируемо сильнее оказались «строители» – 9:3.

Во второй половине дня состоялись еще два матча. «Динамо-Электросталь» крупно обыграло «СШОР по ИВС» (9:2) и укрепилось на первой позиции в турнирной таблице. А в последней игре второго дня встретились прошлогодние серебряные и бронзовые призеры чемпионата России – «Динамо-Ак Барс» и «Динамо-Электросталь».

В прошлом году казанцы и екатеринбуржцы обменялись победами в двух турах, а судьба наград решилась в последнем матче чемпионата. «Динамо-Ак Барс» сумело сыграть вничью с чемпионом и набрать нужное очко, которое и принесло казанским хоккеистам серебро. В этом сезоне «Динамо-Строитель» желало вернуть должок своим принципиальным соперникам, и с поставленной задачей справилось. Уже в первой четверти екатеринбуржцы повели со счетом 2:0, и в дальнейшем играли от результата. Игроки «Динамо-Ак Барса» устроили настоящий штурм ворот соперника, но набрать очки не сумели – 4:2 в пользу екатеринбургского коллектива.

Судьба трофея – в последнем матче

Судьба золотых медалей и звания чемпиона страны решалась в последний игровой день, а именно – в заключительном матче турнира. Сначала на паркет вышли «Динамо-2» и «СШОР по ИВС», которые разыграли между собой четвертое и пятое места. Подмосковные хоккеисты оказались сильнее со счетом 7:5 и стали четвертыми, екатеринбуржцы – пятыми.

А закрыли турнир «Динамо-Электросталь» и «Динамо-Строитель». Екатеринбуржцы отставали в турнирной таблице всего на три очка. По регламенту, если у двух команд по итогам всех сыгранных матчей будет одинаковое количество очков, то будет назначена дополнительная решающая встреча между ними. Для этого «строителям» обязательно необходимо было побеждать.

Интересно, что именно екатеринбуржцы и открыли счет в матче, закрутив интригу до предела. Но все же хозяева взяли свое. «Динамо-Электросталь» забило четыре безответных мяча и одержало победу со счетом 4:1. Этот результат позволил подмосковным хоккеистам в четвертый раз подряд завоевать золото чемпионата России. У «Динамо-Строителя» – серебро.

Индивидуальные награды Лучший игрок – Евгений Артёмов («Динамо-Электросталь»)

Лучший вратарь – Арсений Окишев («Динамо-Электросталь»)

Лучший защитник – Павел Юринов («Динамо-Строитель»)

Лучший нападающий – Ильфат Замалутдинов («Динамо-Ак Барс»)

Итоговая таблица 1. «Динамо-Электросталь». 7 побед. 1 ничья. 0 поражений. 22 очка. 2. «Динамо-Строитель». 5 побед. 1 ничья. 2 поражения. 16 очков. 3. «Динамо-Казань». 4 победы. 2 ничьи. 2 поражения. 14 очков. 4. «СШОР по ИВС». 2 победы. 0 ничьих. 6 поражений. 6 очков. 5. «Динамо-2». 0 побед. 0 ничьих. 8 поражений. 0 очков.