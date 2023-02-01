"Автомобилист" взял одно очко в Нижнекамске и поднялся на второе место в Восточной конференции

"Автомобилист" уступил в Нижнекамске "Нефтехимику". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 57-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проиграл в Нижнекамске местному "Нефтехимику" со счетом 3:4 (в овертайме). Решающий гол "шоферы" пропустили за секунду до финальной сирены.

Уральцы довольно вяло начали матч и в середине первого периода пропустили. Но быстро (через две с половиной минуты) отыгрались: гол забил капитан команды Сергей Широков.

Во второй двадцатиминутке Данил Тарасов и Денис Баранов создали гостям довольно комфортное преимущество. Но уже менее чем через минуту "Нефтехимик" отставание сократил, а в третьем периоде сравнял счет. Гол вышел спорный, судьи минут десять пересматривали его (на предмет офсайда), но все-таки засчитали.

В овертайме "шоферы" остались в меньшинстве, выстояли, но уже в равных составах за секунду до сирены пропустили...

"Автомобилист" набрал 73-е очко и поднялся на второе место на Востоке. По потерянным очкам уральцы делят вместе с "Сибирью" лидерство.

Следующий поединок "шоферы" проведут в пятницу, 3 февраля. На своей площадке они примут челябинский "Трактор" (56 очков, последнее место на Востоке).

Напомним, что предстоящий матч "Автомобилиста" с челябинским "Трактором" будет посвящен уральскому року.