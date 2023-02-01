Проиграли за секунду

Фото: Пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 57-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в Нижнекамске местному «Нефтехимику» со счетом 3:4. Решающий гол «шоферы» пропустили за секунду до окончания овертайма. Одно набранное очко позволило уральцам выйти на второе место в Восточной конференции.

Екатеринбуржцы довольно вяло начали матч и в середине первого периода пропустили. Но быстро (через две с половиной минуты) отыгрались: ворота соперника поразил капитан команды Сергей Широков (это его 16-й гол в сезоне; больше – 31 – в составе «Автомобилиста» забил только Брукс Мэйсек).

Во второй двадцатиминутке шайбы Даниила Тарасова и Дениса Баранцева, вроде бы, создали гостям вполне комфортное преимущество. Но «шоферы» его толком даже не прочувствовали: уже менее чем через минуту «Нефтехимик» сократил свое отставание до минимума. Наставник екатеринбуржцев Николай Заварухин потом назвал этот момент ключевым в матче…

В середине третьего периода хозяева сравняли счет: отличился Семён Кизимов, который этот сезон начинал в «Автомобилисте» (2 матча, 0 очков). Гол вышел спорный, судьи минут десять пересматривали видеоповторы (на предмет положения «вне игры»), но все-таки взятие ворот засчитали.

В овертайме «шоферы» остались в меньшинстве (штраф получил лучший бомбардир команды Стефан да Коста), выстояли, но уже в равных составах за секунду до сирены пропустили…

За поражение в дополнительное время «Автомобилист» получил одно очко. Всего их у команды теперь 73 – это второй результат на Востоке. По потерянным очкам екатеринбуржцы в своей конференции и вовсе первые (вместе с казанским «Ак Барсом»).

Следующий поединок «шоферы» проведут завтра, 3 февраля. На своей площадке они примут челябинский «Трактор» (56 очков, 11-е – последнее – место на Востоке). Это будет пятая встреча команд в нынешнем сезоне. В четырех предыдущих поединках каждый клуб выиграл по два раза.

С сильными – на равных, слабым – проигрываем «Автомобилист» в этом сезоне лучше играет с лидерами своей конференции, чем с аутсайдерами. Вот текущие результаты серий с командами из первой шестерки: «Сибирь» (1 место) – 2:3, «Ак Барс» (3) – 4:0, «Металлург» (4) – 3:1, «Авангард» (5) – 1:3, «Салават Юлаев» (6) – 0:3. Всего: 10 побед, 10 поражений А вот результаты серий против пятерки аутсайдеров: «Адмирал» (7) – 0:2 «Нефтехимик» (8) – 1:3 «Барыс» (9) – 3:3, «Амур» (10) – 2:0 «Трактор» (11) – 2:2 Всего: 8 побед, 10 поражений

Комментарий Николай ЗАВАРУХИН, главный тренер «Автомобилиста»: – Хорошая игра, хорошие скорости, много голевых ситуаций. Ключевой момент – это когда мы повели 3:1, а в следующей смене пропустили . Наверное, этот гол больше всего повлиял на игру. Хотя очень здорово сыграли в меньшинстве – сегодня много было удалений. Неприятный гол за секунду до конца овертайма, где до этого тоже выстояли в меньшинстве. Но это спорт – кому-то везет сегодня, а кому-то повезет в следующий раз.