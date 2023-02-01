Темы дня

Спорт / Хоккей
1 февраля 2023, 21:04

"Автомобилист" представил специальную форму для рок-матча с "Трактором"

Форма

Рок-матч пройдет в КРК "Уралец" 3 февраля в 19:00. Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"

В пятницу, 3 февраля, ХК "Автомобилист" проведет матч с челябинским "Трактором" — это будет первая с 2020 года домашняя игра "шоферов", посвященная уральскому року. Свердловские хоккеисты выйдут на лед в специальной форме.

Фотографии опубликованы в группе хоккейного клуба в соцсети "ВКонтакте". Рок-матч пройдет в КРК "Уралец", начало в 19:00.

Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"
Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"
Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"

"Наш регион — родина многих популярных рок-групп, хиты которых широко известны практически каждому — "Чайф", "Агата Кристи", "Наутилус Помпилиус", "Смысловые Галлюцинации", "Настя". Этот список можно продолжать и продолжать. Рок-музыка — часть культурной истории Екатеринбурга и, как и хоккей, одна из визитных карточек города", — заявили представители "Автомобилиста".

Также хоккейный клуб опубликовал эффектный видеоанонс матча.

Как сообщалось ранее, болельщиков ждет выступление популярного рок-исполнителя, имя которого организаторы пока не разглашают. В пресс-службе ХК "Автомобилист" добавили, что сюрпризов для зрителей приготовили много.

Купить билеты на матч можно как на официальном сайте клуба, так и в кассах КРК "Уралец".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.02.2023, 21:04 / Спорт
"Автомобилист" представил специальную форму для рок-матча с "Трактором"
01.02.2023, 19:55 / Экономика
Свердловская область вошла в число пилотных регионов программы по развитию молодежного бизнеса
01.02.2023, 18:25 / Общество
На Среднем Урале ликвидировали 4,5 тысячи стихийных свалок
01.02.2023, 18:16 / Общество
Роструд напомнил об отдыхе в феврале
01.02.2023, 18:01 / Общество
Профсоюзные активисты Свердловской области получили награды губернатора