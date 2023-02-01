"Автомобилист" представил специальную форму для рок-матча с "Трактором"

Рок-матч пройдет в КРК "Уралец" 3 февраля в 19:00. Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"

В пятницу, 3 февраля, ХК "Автомобилист" проведет матч с челябинским "Трактором" — это будет первая с 2020 года домашняя игра "шоферов", посвященная уральскому року. Свердловские хоккеисты выйдут на лед в специальной форме.

Фотографии опубликованы в группе хоккейного клуба в соцсети "ВКонтакте". Рок-матч пройдет в КРК "Уралец", начало в 19:00.

Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"

Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"

Фото: группа ХК "Автомобилист" в соцсети "ВКонтакте"

"Наш регион — родина многих популярных рок-групп, хиты которых широко известны практически каждому — "Чайф", "Агата Кристи", "Наутилус Помпилиус", "Смысловые Галлюцинации", "Настя". Этот список можно продолжать и продолжать. Рок-музыка — часть культурной истории Екатеринбурга и, как и хоккей, одна из визитных карточек города", — заявили представители "Автомобилиста".

Также хоккейный клуб опубликовал эффектный видеоанонс матча.

Как сообщалось ранее, болельщиков ждет выступление популярного рок-исполнителя, имя которого организаторы пока не разглашают. В пресс-службе ХК "Автомобилист" добавили, что сюрпризов для зрителей приготовили много.

Купить билеты на матч можно как на официальном сайте клуба, так и в кассах КРК "Уралец".