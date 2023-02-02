"Автомобилист" назвал секретного гостя, который выступит на рок-матче

Для матча был снят промо-ролик, в котором хоккеисты "Автомобилиста" примерили на себя образы рок-исполнителей. Фото: сайт ХК "Автомобилист"

В хоккейном клубе "Автомобилист" рассказали, как пройдет матч с челябинским "Трактором", посвященный уральскому року. Для болельщиков выступят местные рок-группы, а также лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

"В этом году специальным гостем матча станет Вадим Самойлов, который сыграет золотые хиты группы "Агата Кристи", а также исполнит гимн Российской Федерации в специальной рок-обработке. Торжественное вбрасывание шайбы сделает дедушка уральского рока Александр Пантыкин — председатель Союза композиторов Свердловской области", — сообщает пресс-служба "Автомобилиста".

В фойе КРК "Уралец", где 3 февраля состоится матч против "Трактора", с 18:00 до 18:30 пройдет автограф-сессия с Вадимом Самойловым, будут организованы тематические фотозоны, а также выступления местных рок-групп.

Также "шоферы" выйдут на лед в праздничной форме — об этом "Областная газета" писала 1 февраля. Специально для этого матча были созданы джерси, в дизайне которых использованы рок-элементы.

Начало рок-матча в 19:00. Купить билеты можно как на официальном сайте клуба, так и в кассах КРК "Уралец".