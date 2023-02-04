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Спорт / Хоккей
4 февраля 2023, 11:50

Кубок КХЛ вернулся в Екатеринбург

Кубок Гагарина

Кубок будет представлен с 14:00 до 19:00 в ТРЦ VEER Mall. Фото: Пресс-служба "Ростелеком"

Посмотреть на трофей можно сегодня с 14:00 до 19:00. Кубок КХЛ выставят в екатеринбургском ТРЦ VEER Mall.

В это время все желающие смогут сфотографироваться рядом с кубком. В Екатеринбург главный трофей российского клубного хоккея прибыл 31 января. После он побывал в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске.

Перед стартом 15-го сезона планируется, что кубок покажут также в Тюменской, Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае и республике Хакасия.

Напомним, трофей изготовлен из серебра 925 пробы и покрыт позолотой. На нем изображены Юрий Гагарин и хоккеист, по кругу кубок украшен маленькими шайбами с названиями команд-победителей.

Областная газета Свердловской области

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