Рок на льду оказался тяжелым

Из пяти матчей с челябинцами в нынешнем сезоне екатеринбуржцы проиграли три. А ведь «Трактор» находится в турнирной таблице значительно ниже Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 58-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке уступил аутсайдеру Востока – челябинскому «Трактору» – со счетом 1:2. Несмотря на это, «шоферы» по-прежнему остаются теневым лидером своей конференции.

Матч с «Трактором» был посвящен уральскому року и собрал на трибунах КРК «Уралец» аншлаг (что в этом сезоне происходит нечасто).

До и в перерывах встречи зрители увидели (и услышали) живое выступление Вадима Самойлова. Один из лидеров знаменитой свердловской группы «Агата Кристи» порадовал публику не только своими хитами, но и исполнил гимн России – разумеется, в рок-обработке.

Сами «шоферы» вышли на игру в специальной рок-форме, одной из главных фишек которой было изображение «козы» – традиционного жеста рокеров.

Символическое первое вбрасывание произвел человек, которого называют дедушкой уральского рока –Александр Пантыкин. Сейчас он занимает пост председателя Союза композиторов Свердловской области, а в конце 70-х годов прошлого века стоял у истоков уральского рока и был сооснователем одной из старейших рок-групп «Урфин Джюс».

Общую атмосферу шикарно дополнил внешний вид тренеров «Автомобилиста»: они появились на лавке не в традиционных пиджаках, а в кожаных куртках-косухах.

Все решилось за пять минут

Сам матч получился куда менее ярким: соперники на двоих забросили всего три шайбы. И все три были забиты за пять минут в начале второго периода.

Счет открыл «Трактор» на 23-й минуте. Спустя две с половиной минуты он отличился еще раз.

Но уже через 30 секунд после этого подопечные Николая Заварухина заработали большинство, а еще через минуту его реализовали. Стефан Да Коста скинул шайбу в центр, откуда Сергей Широков в касание щелкнул по воротам. Шайба попала в штангу и отскочила за спину голкипера, откуда Кёртис Волк закатил ее за линию ворот.

1:2 – и на спасение у «Автомобилиста» оставалось 34 минуты. Вечность. Но отыграться, увы, не удалось…

— Вроде нанесли 40 бросков по воротам – это достаточно много, – сказал после игры Николай Заварухин. – Но не было закрывания вратаря, черновой работы. В третьем периоде добавили в агрессии, но на гол не хватило. Когда были броски от защитников, не было игрока на подставлении, не было точного броска с пятака.

Все равно – лидер. Пусть и теневой

После 58 сыгранных матчей «Автомобилист» занимает в Восточной конференции:

по набранным очкам (которых у клуба 73) – третье место,

а по потерянным – первое (вместе с «Сибирью» и «Ак Барсом»).

Следующую встречу «шоферы» проведут сегодня, 7 февраля. На своей площадке они сыграют с подольским «Витязем» (70 очков, 6-е место на Западе).

Сегодня же «Ак Барс» встречается с «Нефтехимиком» (9-е место на Востоке), а «Сибирь» – с «Трактором» (11-е).