Вратарь-сухарь

«Автомобилист» в этом сезоне выиграл на ноль четыре матча. И в трех из них ворота «шоферов» защищал Юхан Маттссон. Фото: Владимир Васильев

В 59-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл подольский «Витязь» с сухим счетом 3:0. «Шоферы» набрали 75 очков и держатся в Восточной конференции на третьем месте. Они отстают от лидера – казанского «Ак Барса» – на четыре очка, но имеют при этом две игры в запасе.

«Витязь» приехал на Средний Урал в статусе самой горячей команды Запада 2023 года: за последние 10 матчей он набрал 16 очков. Екатеринбуржцы – для сравнения – только 12. Кроме того, подмосковный клуб идет на первом месте во всей КХЛ по игре в первом периоде. Тем удивительнее, что «Автомобилист» решил исход поединка в свою пользу именно в начале матча.

Уже на третьей минуте встречи «шоферы» получили численное преимущество и спустя всего 24 секунды реализовали его: с передачи Стефана да Коста отличился капитан уральцев Сергей Широков.

Еще через две с половиной минуты в ворота «Витязя» (которые в этом матче защищал экс-вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин) влетела вторая шайба: Кёртис Волк подправил бросок Ефима Гуркина от синей линии.

Второй период матча прошел без заброшенных шайб, а в третьей двадцатиминутке (за четыре минуты до финальной сирены) точку в матче поставил Стефан Да Коста. Алексей Василевский набросил на ворота от синей линии, француз перехватил летящую шайбу прямо перед щитком голкипера, сделал обманное движение и забил красивый гол с неудобной руки.

«Автомобилист» выиграл у «Витязя» обе встречи этого сезона (в первой – в Подольске – уральцы победили 4:1).

– Перед игрой мы говорили о том, что «Витязь» лучше всех действует в первых периодах, – сказал после матча наставник екатеринбуржцев Николай Заварухин. – Ребята, видимо, прониклись и не просто не дали сопернику забить, но сами забросили две шайбы. Дальше действовали по счету. Отдельное спасибо вратарю – держал нас в игре.

Голкипер «шоферов» Юхан Маттссон отразил в матче с «Витязем» все 25 бросков по своим воротам и оформил свой третий «сухарь» в сезоне.

«Шоферы» набрали 75 очков и занимают в Восточной конференции по набранным очкам третье место, а по потерянным — первое (вместе с казанским «Ак Барсом»).

Следующий матч уральцы проведут сегодня, 9 февраля. На своей площадке они сыграют с лидером чемпионата КХЛ — питерским СКА. В этом сезоне команды встречались один раз – в октябре в Санкт-Петербурге. Тогда победили армейцы – 3:1.