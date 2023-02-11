"Автомобилист" официально оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина

Впереди у "шоферов" — четырехматчевое турне по Дальнему Востоку. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 61-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл минское "Динамо" со счетом 5:3.

Игра с белорусами получилась валидольной. "Автомобилист" в лице Брукса Мэйсека очень быстро (на 5-й минуте) открыл счет — 1:0. Однако гости до перерыва отыгрались, а во втором периоде забили в ворота Игоря Бобкова две безответные шайбы. Запахло очередным поражением...

Но в третьем периоды "шоферы" выдали просто идеальный отрезок. Уже на второй минуте Мэйсек сократил разрыв в счете до одной шайбы, а еще через пять минут Георгий Белоусов выровнял цифры на табло — 3:3.

"Автомобилист" продолжал атаковать, и на исходе 50-й минуты Стефан да Коста вывел хозяев вперед. В концовке матча "Динамо" заменило вратаря на шестого полевого игрока, и Белоусов забил в пустые ворота свой второй гол в этом матче.

"Автомобилист" набрал 77 очков, сохранил за собой третье место на Востоке и официально оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина. Впереди у "шоферов" — четырехматчевое турне по Дальнему Востоку. Первая игра — во вторник, 14 февраля, в Хабаровске против "Амура".