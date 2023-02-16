«Автомобилист» вернулся на второе место

Героем матча с «Амуром» стал Алексей Макеев (№ 91), забросивший две шайбы. Фото: Пресс-служба ХК «Амур»

Вчера в 63-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» выиграл в Хабаровске у местного «Амура» со счетом 4:2. Эта победа позволила «шоферам» вернуться на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В феврале екатеринбуржцы строго чередуют поражения и победы: проиграли «Трактору» – выиграли у «Витязя», проиграли СКА – выиграли у минского «Динамо»… 14 февраля «шоферы» проиграли «Амуру», стало быть, вчера они обязаны были у хабаровчан выигрывать :).

Счет в матче открыл в середине первого периода лучший снайпер «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, убежавший на рандеву с голкипером «Амура» после классной передачи из своей зоны в исполнении Никиты Трямкина. Впрочем, уже через 21 секунду хозяева льда отыгрались.

Стремительный обмен голами произошел в матче еще раз. На 22-й минуте Алексей Макеев вновь вывел уральцев вперед, завершив затяжную атаку, которая началась в большинстве, а заканчилась в равных составах. Хабаровчане на сей раз отыгрались еще быстрее, чем в первом случае, – через 17 секунд.

Но дело на этом не закончилось: еще через 35 секунд «Автомобилист» опять повел в счете! Стефан Да Коста бросил издали – шайба срикошетила от игрока «Амура» и, дезориентировав вратаря, заскочила в угол.

В середине второго периода Алексей Макеев забил единственный несерийный гол в этом матче: перехватил поперечную передачу игрока «Амура», убежал один на один с вратарем соперников и послал шайбу между щитков голкипера – 4:2.

Одержав 35-ю победу в сезоне, екатеринбуржцы набрали 79 очков и вернулись на второе место в Восточной конференции (по потерянным очкам).

Следующие матчи «Автомобилист» проведет завтра и послезавтра – 18 и 19 февраля. Во Владивостоке он дважды сыграет с местным «Адмиралом» (71 очко, 7-е место на Востоке). В текущем сезоне команды встречались дважды – оба раза в Екатеринбурге, и оба раза «шоферы» проиграли – 1:2 и 2:3.