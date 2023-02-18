"Автомобилист" проиграл, но остался на втором месте на Востоке

"Автомобилист" проиграл во Владивостоке "Адмиралу". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 64-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проиграл во Владивостоке "Адмиралу" — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Уральцы уступили дальневосточникам третий раз в сезоне. В феврале "шоферы" играют строго по графику: поражение — победа.

В предыдущем туре уральцы выиграли в Хабаровске, так что сегодня "должны" были проигрывать. Что и случилось. Единственную шайбу "Автомобилиста" забросил Брукс Мэйсек при игре в большинстве. Для канадца с немецким паспортом это уже 35-я шайба в сезоне, и он догнал в списке лучших бомбардиров КХЛ лидера — питерского армейца Дмитрия Яшкина.

Уральцы заработали во Владивостоке 12 штрафных минут (хозяева — только 8), причем четыре нарушения были совершены в зоне атаки, что тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин назвал абсолютно неприемлемым.

После 64 сыгранных матчей в активе "шоферов" 79 очков. Такие же результаты имеют еще три клуба Восточной конференции, но уральцы по дополнительным показателям опережают своих соперников и занимают второе место.

Завтра "Автомобилист" и "Адмирал" сыграют повторный матч.