Битва за Урал

«Автомобилисту» в розыгрышах Кубка Гагарина еще ни разу не удалось пройти «Магнитку». Фото: Владимир Васильев

Екатеринбургский «Автомобилист», который большую часть текущего сезона был лидером Востока, провалил концовку регулярного чемпионата и занял по его итогам только 4-е место в своей конференции и 9-е – во всей лиге. В первом раунде плей-офф «шоферы» сразятся с магнитогорским «Металлургом» – финалистом прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина.

Еще неделю назад «Автомобилист» занимал на Востоке второе место, что гарантировало команде относительно слабого соперника в стартовом раунде плей-офф, а также преимущество своей площадки на двух первых стадиях. Однако екатеринбуржцы, проиграв два из трех последних матчей, эти плюсы растеряли.

Сначала «шоферы» на своей площадке уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3 (единственную шайбу у них забросил Брукс Мэйсек – это был 36-й гол канадца в текущем сезоне, что стало новым клубным рекордом результативности). Уральцы в регулярном чемпионате 2022–2023 не смогли выиграть у башкирского коллектива ни одной встречи.

Потом «Автомобилист» – и вновь дома – потерпел разгромное поражение со счетом 1:5 от челябинского «Трактора», который даже не попал в плей-офф.

В воскресенье в последнем матче регулярного чемпионата екатеринбуржцы выиграли на выезде у новосибирской «Сибири» – 2:0. Этот результат позволил уральской команде занять 4-е место в своей конференции и получить преимущество своей площадки хотя бы в первом раунде.

Перетренировались?

Выступление «Автомобилиста» в нынешнем сезоне четко делится на две части: до и после декабрьского перерыва, вызванного проведением «Матча звезд КХЛ» и Кубка Первого канала.

В первой части чемпионата «шоферы» в 39 сыгранных матчах набрали 59 очков, то есть 75,64 % от возможного. Команда занимала первое место на Востоке, опережая ближайшего преследователя на 7 баллов, и второе – во всей лиге.

После паузы екатеринбуржцы провели 29 встреч, в которых набрали всего 24 очка – 41,38 процент. «Автомобилист» откатился на четвертое место в своей конференции и на девятое – в общей таблице КХЛ.

В чем причина столь стремительного падения? Официального ответа на этот вопрос, естественно, нет, а из возможных версий наиболее реальной нам кажется вот эта: во время паузы «шоферам» дали очень серьезные физические нагрузки. После них команды обычно поначалу резко сдают, зато через пару-тройку месяцев начинают буквально летать. Видимо, наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин посчитал, что запаса уже набранных очков хватит для выхода в главную часть соревнований и решил пожертвовать остатком регулярного сезона ради «полета» в играх плей-офф.

Были ли верны эти расчеты – узнаем в ближайшие недели.

Уральское дерби

Соперником «шоферов» на первой стадии плей-офф стал магнитогорский «Металлург» – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014 и 2016 годов) и финалист последнего розыгрыша. «Магнитка», кстати, тоже резко сдала после декабрьской паузы: до нее она набрала 52 очка, а после – 31. Не исключено, что наставник южноуральцев Илья Воробьев во время перерыва так же, как и тренер «Автомобилиста», нагрузил своих подопечных по полной программе.

Серия до четырех побед стартует двумя матчами в Екатеринбурге – 2 и 4 марта. 6 и 8 марта команды сыграют в Магнитогорске. В случае необходимости – пятый и седьмой поединки серии состоятся 10 и 14 марта в Екатеринбурге, а шестой – 12 числа в Магнитогорске.

В регулярном чемпионате КХЛ этого сезона соперники сыграли четыре встречи: три выиграл «Автомобилист» (4:3, 2:1, 4:1), одну – «Металлург» (3:0).

Но за все время существования лиги преимущество (и довольно ощутимое) на стороне южноуральцев: они одержали 38 побед, а екатеринбуржцы – только 23.

В плей-офф «Автомобилист» и «Металлург» встречались дважды – в 2016 и 2018 годах. Обе серии «шоферы» проиграли, причем с одинаковым счетом – 2:4.

Екатеринбуржцы за 14 лет выступлений в КХЛ выходили в плей-офф 8 раз, но только однажды преодолели барьер первого раунда.

Книга рекордов Шайба «тракториста» Никиты Сошникова (кстати, уроженца Нижнего Тагила), забитая в ворота «Автомобилиста» уже через 15 секунд после начала матча, – это самый ранний пропущенный гол в истории «шоферов». Предыдущий «рекорд» был установлен в сентябре 2022 года и тоже в игре с «Трактором». Тогда форвард челябинцев Антон Бурдасов поразил ворота «Автомобилиста» через 17 секунд после первого вбрасывания.

Лидеры «Автомобилиста» по итогам регулярного чемпионата Лучший бомбардир: Стефан Да Коста – 56 очков (20 + 36)*

Лучший снайпер: Брукс Мэйсек – 36 голов*

Лучший ассистент: Стефан Да Коста – 36 передач*

Самый результативный защитник: Ник Эберт – 41 очко (11 + 30)

Самый полезный игрок («плюс-минус»): Ник Эберт – плюс 19

Самый грубый игрок: Ник Эберт – 70 штрафных мин.

Лучший вратарь по % отбитых бросков: Игорь Бобков – 92,4

Лучший вратарь по средней пропускаемости: Юхан Маттссон – 2,25 * Игрок входит по данному показателю в пятерку лучших во всей лиге