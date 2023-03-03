Капитанская точка

Сергей Широков (в красном) забил «Металлургу» впервые в этом сезоне. Фото: Владимир Васильев

Екатеринбургский «Автомобилист» стартовал в плей-офф Кубка Гагарина с победы: на своей площадке «шоферы» обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2. Две решающие шайбы были сделаны капитаном хозяев Сергеем ШИРОКОВЫМ: сначала он отдал идеальный голевой пас Кёртису ВОЛКУ, а потом забил сам.

Начало встречи екатеринбуржцы откровенно проспали. Уже на первой минуте они потеряли Коди Кёррана, который оказался один на один с вратарем «Автомобилиста» Юханом Маттссоном, но, видимо, сам растерялся от неожиданного подарка и забить не сумел.

Через пять минут «Металлург» получил численное преимущество и вновь создал стопроцентный момент, но опять его не реализовал: Николай Голдобин, бросавший уже в пустой угол, умудрился попасть в штангу. Чуть позже шайба угодила в перекладину.

«Автомобилист» выглядел абсолютно неубедительно. Логично, что он все-таки пропустил: на 18-й минуте защитник «Металлурга» Артем Минулин перехватил шайбу на выходе из зоны и совершил сольный проход, закончившийся точным броском со средней дистанции.

Ситуация для «шоферов» представлялась беспросветной, но за 30 секунд до первого перерыва гости вдруг грубо ошиблись в средней зоне. Георгий Белоусов перехватил шайбу, убежал один на один с голкипером «сталеваров» Василием Кошечкиным, переиграл его финтом и аккуратно завез шайбу в угол. Классический «гол в раздевалку», который очень вдохновляет забивших и деморализует пропустивших. Так вышло и на этот раз.

Второй период прошел уже в равной борьбе. Правда, закончился он точно так же, как первый, – со счетом 1:1. Единственная разница заключается в том, что первым на сей раз забил «Автомобилист». На 27-й минуте Кёртис Волк отдал шикарную передачу из-за ворот в правый круг вбрасывания Нику Эберту, и тот отправил шайбу в левую девятку. Через три минуты «Металлург» сравнял счет в своей фирменной атаке с ходу: звено Филиппа Майе воспользовалось очередной ошибкой защитников хозяев, убежало в отрыв, и Николай Голдобин реабилитировался за упущенный в первом периоде шанс, в одно касание замкнув передачу партнера.

За минуту до конца второй двадцатиминутки екатеринбуржцы получили численное большинство. Реализовать его до перерыва не удалось, зато через 45 секунд после возобновления игры гол состоялся – после красивой трехходовки: Брукс Мэйсек с левого фланга отдал в центр Сергею Широкову, а тот в одно касание переправил шайбу на Кёртиса Волка, который в одиночестве стоял возле пустого угла ворот. Переправить шайбу в сетку канадцу труда не составило.

Точку в матче через 8 минут поставил уже сам капитан «Автомобилиста». Анатолий Голышев, пропустивший последний матч регулярки из-за небольшого повреждения, в своей зоне перехватил пас соперника и классной передачей вывел Сергея Широкова один на один с голкипером «Металлурга». В отличие от Белоусова, Широков не стал обыгрывать вратаря, а бросил низом – и забил!

После этого «Автомобилист» привычно стал строить редуты в средней зоне, которые оказались «сталеварам» не по зубам: за последние десять минут игры гости по сути ничего толком и не создали. 4:2 – первая победа «Автомобилиста».

Второй поединок серии состоится уже сегодня, 4 марта, и тоже в Екатеринбурге.