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7 марта 2023, 09:08

"Автомобилист" проиграл второй матч подряд во втором овертайме

Хоккейный матч

"Автомобилист" провел встречу с "Металлургом". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В Магнитогорске состоялся третий матч первого раунда Кубка Гагарина между местным "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом". Хозяева выиграли со счетом 2:1.

Команды отыграли без голов почти два периода: первая шайба была заброшена только на 39-й минуте — отличился защитник "Автомобилиста" Ник Эберт. Гости в этот момент играли в большинстве. Южноуральцы сравняли счет на 5-й минуте третьего периода. И после этого соперники не могли поразить ворота друг друга 46 минут!

Победный гол "сталевары" забили на 91-й. И опять (как и в предыдущей игре) им помог рикошет от игрока екатеринбуржцев.

"Автомобилист" проиграл второй раз подряд, и опять во втором овертайме. "Металлург" вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1. Следующий матч состоится 8 марта также в Магнитогорске.

Областная газета Свердловской области

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