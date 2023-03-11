До выхода во второй раунд "Автомобилисту" остался один шаг

Екатеринбургский "Автомобилист" выиграл у магнитогорского "Металлурга". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке выиграл у магнитогорского "Металлурга" пятый матч первого раунда Кубка Гагарина со счетом 6:3. "Шоферы" вышли вперед в серии — 3:2.

Этот матч оказался самым результативным в серии — 9 голов (в предыдущих четырех играх больше 6 не забивали).

Встреча началась для "Автомобилиста" очень удачно. Уже на первой минуте они получили численное преимущество и реализовали его. Отличился Алексей Макеев.

В середине первого периода екатеринбуржцы забили еще дважды за три минуты. Сначала отличился защитник Алексей Василевский (это его первый гол за два последних сезона), а потом Кертис Волк.

После этого тренерский штаб "Металлурга" произвел замену вратаря: вместо Эдварда Паскуале в игру вступил Василий Кошечкин. Но это ничем гостям не помогло: уже через 30 секунд после начала второго периода Ник Эберт забил четвертый гол, а следом Андрей Обидин забросил и пятую шайбу. 5:0 на 26-й минуте — и под сводами КРК "Уралец" зазвучала запущенная звукорежиссерами нетленка группы "Чайф" про Аргентину и Ямайку.

Крупный счет, однако, чуть не сыграл с "шоферами" злую шутку. Как признался после матча Алексей Василевский, "мы, конечно, невольно расслабились". "Металлург" незамедлительно этим воспользовался: за следующие 10 минут гости забили 3 гола.

Перерыв пришелся для хозяев очень кстати. Команда пришла в себя и в третьем периоде держала нить игры в своих руках. За 4,5 минуты до сирены "Металлург" заменил вратаря на шестого полевого игрока, но в итоге только ухудшил свое положение: Стефан да Коста забил в пустые ворота.

"Автомобилист" одержал вторую победу подряд и вышел в серии вперед — 3:2.

Шестой матч состоится в воскресенье, 12 марта, в Магнитогорске.