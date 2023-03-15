АВТОкатастрофа

«Автомобилист» не сумел пробиться в следующую стадию плей-офф Кубка Гагарина. Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке проиграл магнитогорскому «Металлургу» седьмой, решающий, матч первого раунда Кубка Гагарина со счетом 3:4. Решающую шайбу форвард «сталеваров» Николай ГОЛДОБИН забил на 9-й минуте овертайма. Южноуральцы из четырех своих побед три одержали в дополнительное время. «Автомобилист» – ни одной.

Для «шоферов» это был первый седьмой поединок в истории клуба. А для «Металлурга» – девятый. Понятно, что преимущество в коллективном опыте было на стороне гостей. Возможно, оно оказалось решающим.

Первый период сложился для «шоферов» неудачно. Уже на 6-й минуте они заработали нелепое удаление (за нарушение численного состава) и пропустили гол в меньшинстве. Отличный шанс сравнять счет появился у хозяев за 6 секунд до перерыва: в ворота «Металлурга» был назначен буллит за снос Олега Ли, выходившего один на один с вратарем. Однако Георгий Белоусов переиграть Эдварда Паскуале не сумел.

Зато во второй двадцатиминутке «Автомобилист» не только сравнял счет, но и вышел вперед: сначала отличился защитник Ник Эберт (на 23-й минуте), а потом – капитан «Автомобилиста» Сергей Широков (на 32-й). Второй гол был забит в большинстве.

На 42-й минуте екатеринбуржцы забросили третью шайбу. Это сделал Алексей Макеев и тоже при игре с численным преимуществом.

Счет 3:1 выглядел приговором для гостей, поскольку в нынешнем сезоне две шайбы в третьем периоде у «Автомобилиста» не отыгрывал никто. Но «Магнитка» сделала ранее невозможное, забив на 54-й и 56-й минутах.

Матч перешел в овертайм, и это не сулило ничего хорошего уже «шоферам» – в матчах на вылет они в таких ситуациях играют из рук вон плохо: из 11 предыдущих матчей, где потребовалось дополнительное время, екатеринбуржцы проиграли 10 (в том числе два – «Металлургу» в нынешнем розыгрыше). Статистика, увы, нашла свое подтверждение и на этот раз: хозяева продержались только 9 минут.

«Автомобилист» проиграл матч 3:4, а с ним и всю серию с таким же счетом. Екатеринбуржцы выбыли из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина, а это настоящий провал, поскольку перед началом сезона руководство клуба говорило о том, что задача команды – победа в Восточной конференции (см. номер «Облгазеты» за 31 августа 2022 года).

«Шоферы» не смогли преодолеть барьер первого раунда в восьмой раз в истории (а преодолели только однажды – в сезоне 2018–2019, когда обыграли «Трактор»). Ждем кадровых решений.