  Задача не выполнена, но тренер остается

Николай Заварухин стал первым главным тренером в 17-летней истории «Автомобилиста», который получил возможность поработать с командой более двух сезонов подряд. Фото: Владимир Васильев

Вчера руководство екатеринбургского «Автомобилиста» дало пресс-конференцию, посвященную результатам выступления команды в сезоне 2022–2023 годов, который для «шоферов» уже закончился: в первом раунде плей-офф они проиграли магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:4. Несмотря на это, главный тренер команды Николай ЗАВАРУХИН продолжит работу с командой. Как сообщил директор клуба Максим РЯБКОВ, со специалистом подписан новый контракт на два года.

– Перед сезоном команде ставилась задача выйти в финал Кубка Гагарина, – сказал Максим Рябков. – Задача не выполнена. И с этой точки зрения оценка не может быть хорошей. Но это если мыслить в черно-белой парадигме. За формально неудачным результатом скрыто много вещей, которыми можно гордиться и за которые можно благодарить. «Автомобилист» играл в атакующий хоккей, который нравился зрителям. Эту команду хотелось показывать людям. И поэтому принято решение дать тренеру еще один шанс.

– За игру команды в этом сезоне не стыдно, – сказал в свою очередь Николай Заварухин. – Но так как требуемого результата добиться не удалось, то, конечно, осталась некая недосказанность… Спасибо руководству за доверие. Я понимаю, что надо делать, куда двигаться дальше.

Главное разочарование? Результат

– Главная причина вылета – это, конечно, травма в пятом матче серии нашего основного вратаря Юхана Маттссона, – считает Николай Заварухин. – Ну и немного (а точнее – много) невезения. Три матча в овертаймах проиграли, и все три раза решающие шайбы залетали нам после рикошетов. А мы все штанги «Металлургу» обстучали, но ничего не зашло. Вот в седьмой игре перед последним голом в наши ворота Леша Василевский в штангу попал… Отскочи тогда шайба в другую сторону, сейчас бы такую пресс-конференцию не мы давали.

– Кто больше всего разочаровал в плей-офф?

– Больше всего? Результат. А если серьезно – от двух нижних звеньев ждали больше (шесть нападающих забили за семь матчей всего 3 гола, а Олег Ли ухитрился получить по системе «плюс-минус» антирекордные для команды минус 7 – Прим. ред.).

– А кто порадовал?

– Юхан Маттссон, Ник Эберт, Кертис Волк... Вообще вся тройка Брукс Мэйсек – Волк – Алексей Макеев. И Алексей Василевский.

– А меня, – добавил Максим Рябков, – очень впечатлил Сергей Широков. Особенно в атмосферном смысле. Настоящий капитан.

Все зависит от вратаря

– Большинство игроков нынешнего состава мы постараемся сохранить на будущий сезон, – сказал директор клуба. – Единственная проблема – легионеры. В этом сезоне в заявку можно было включать пять иностранцев, а с будущего – только трех. От кого-то придется отказываться…

– Уже есть какие-то соображения по этому поводу?

– Контракты до апреля 2024 года имеют Волк, Эберт и Мэйсек. Но Волк имеет еще казахстанское гражданство, поэтому он легионером не считается. То есть у нас есть еще одна вакансия. Кем мы ее заполним – зависит от того, найдем ли мы сильного русского вратаря. Это сложная задача. Если найдем – возьмем еще одного иностранца из числа полевых игроков, не найдем – оставим Маттссона.

Справка Николаю Заварухину 47 лет, он уроженец Уфы. Будучи игроком, действовал на позиции центрального нападающего. За «Автомобилист» никогда не выступал. В качестве тренера попал к «шоферам» в 2017 году – помощником Андрея Мартемьянова. В 2019-м ушел в «Сибирь» на должность главного. Вернулся в Екатеринбург летом 2021 года. Сначала помогал Биллу Питерсу, а после увольнения канадца стал 30 ноября 2021 года главным тренером. В первом сезоне под руководством Заварухина «шоферы» не смогли попасть в плей-офф, заняв в таблице Восточной конференции КХЛ девятое место. В текущем чемпионате «Автомобилист» стал на Востоке четвертым, но в плей-офф вылетел уже в первом раунде.