Атмосфера на шестом матче «Горняка» и «Металлурга» была на уровне КХЛ. Фото: пресс-служба «Горняка».

Верхнепышминский клуб «Горняк» достойно завершил свое выступление в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). На переполненной ледовой арене имени Александра Козицына свердловский коллектив в упорной борьбе проиграл второй команде регулярного чемпионата – новокузнецкому «Металлургу» (2:4), уступив с таким же счетом в серии до четырех побед.

«Горняк» в этом сезоне сотворил самую громкую сенсацию турнира. Балансировавший на грани попадания в плей-офф, верхнепышминский клуб все же попал в игры на вылет. Там он получил в соперники победителя регулярного чемпионата – «Югру» и отправил фаворита в досрочный отпуск, победив в серии со счетом 4:2.

В четвертьфинале свердловским хоккеистам досталась вторая команда регулярного чемпионата – новокузнецкий «Металлург», в составе которой много опытных игроков (к примеру, Захар Арзамасцев, который в двух предыдущих сезонах выступал в КХЛ за «Автомобилист»). Серия «Горняка» и «Металлурга» началась в пользу новокузнецких хоккеистов: в первых трех матчах «Металлург» забрал победы, а в четвертой игре вел по ходу матча со счетом 3:1. Но в этот момент верхнепышминцы начали свое возвращение. Сначала команда Алексея Алексеева отыгралась в четвертой игре и вырвала победу в овертайме (4:3), а затем с таким же счетом и вновь в овертайме «Горняк» добыл и вторую победу и вернул серию в Верхнюю Пышму.

Интерес к шестому матчу серии был повышенный, и уже за полчаса до начала встречи трибуны ледовой арены заполнились болельщиками.

– Ни в прошлом сезоне, ни в этом не было ничего подобного. Сегодня ни одного свободного местечка нет, – отметил пресс-секретарь «Автомобилиста» Никита Медведевских.

Удивительного здесь мало. Во-первых, команда показывает результат, радует своих болельщиков сенсациями и бьется в каждой игре до последней секунды. Во-вторых, хоккейный сезон для «Автомобилиста» и «Авто» уже закончен, поэтому матчи «Горняка» – последняя возможность в этом сезоне насладиться хоккеем в регионе. Кстати, на трибунах был замечен экс-тренер «Автомобилиста», а ныне наставник «Сибири», уроженец Свердловска Андрей Мартемьянов. Возможно, особо отличившиеся игроки в этом матче смогут пойти на повышение, кто знает.

Шестой матч, как и все предыдущие игры серии, получился равным и напряженным. «Горняк» первым открыл счет: Александр Севостьянов после передачи Владимира Кузнецова занес шайбу в ворота коньком. Но довольно быстро настроение у болельщиков было испорчено. «Металлург» заработал большинство, и Сергей Теряев сравнял счет. Тренерский штаб «Горняка» решил взять запрос на видеоповтор, но судьи, посмотрев повтор эпизода, не увидели нарушений со стороны гостей, засчитали гол и выписали «Горняку» еще одно удаление. Бригада большинства у «Металлурга» сработала хорошо, и гости вышли вперед – 2:1.

В начале второго периода Максим Денежкин выровнял положение, после чего долгое время сохранялся ничейный счет. Казалось, что дело идет к очередному овертайму, но в концовке третьего периода верхнепышминцев вновь подвели удаления. «Металлург» реализовал еще одно большинство, а затем поймал хозяев на ошибке и забил еще один гол, одержав победу и в матче, и в серии в целом – 4:2 и 4:2.

Одна из самых молодых команд лиги покинула турнир, но впечатлила своей игрой на финише турнира многих любителей хоккея. «Горняк» выбил из плей-офф «Югру» и был в шаге от того, чтобы отыграться в серии с «Металлургом» со счета 0:3, поэтому этот сезон, в отличие от старшего брата («Автомобилиста»), верхнепышминцы могут занести себе в актив.