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2 мая 2023, 12:41

"Авто-Спартаковец" приехал на финиш седьмым

Вручение наград

Награды победителям вручал лично Владислав Третьяк (слева). Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге состоялся Кубок Третьяка — международный турнир среди мальчиков до 14 лет. Победителем стал московский ЦСКА, который в финале разгромил нижегородское "Торпедо" со счетом 10:3. Екатеринбургский "Авто-Спартаковец" занял 7-е место. 

Кубок на призы прославленного советского вратаря прошел в столице Урала второй год подряд. В турнире выступали 12 команд из трех стран — России, Белоруссии и Казахстана. 

На первом этапе они были разбиты на два секстета. "Авто-Спартаковец" на этой стадии одержал две победы (над минским "Динамо" — 2:1 и владивостокским "Адмиралом" — 9:2) и потерпел три поражения (от мытищинского "Атланта" — 1:3, нижегородского "Торпедо" — 3:5 и в овертайме от омского "Авангарда" — 2:3). В итоге уральцы набрали 5 очков и заняли в группе 4-е место. 

В матче за общее 7-е место "Авто-Спартаковец" обыграл четвертую команду другого секстета — новосибирскую "Сибирь" — со счетом 6:1. 

В прошлом году Екатеринбург представляла команда "Юность". Она выиграла турнир.

Областная газета Свердловской области

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