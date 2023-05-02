"Авто-Спартаковец" приехал на финиш седьмым

Награды победителям вручал лично Владислав Третьяк (слева). Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге состоялся Кубок Третьяка — международный турнир среди мальчиков до 14 лет. Победителем стал московский ЦСКА, который в финале разгромил нижегородское "Торпедо" со счетом 10:3. Екатеринбургский "Авто-Спартаковец" занял 7-е место.

Кубок на призы прославленного советского вратаря прошел в столице Урала второй год подряд. В турнире выступали 12 команд из трех стран — России, Белоруссии и Казахстана.

На первом этапе они были разбиты на два секстета. "Авто-Спартаковец" на этой стадии одержал две победы (над минским "Динамо" — 2:1 и владивостокским "Адмиралом" — 9:2) и потерпел три поражения (от мытищинского "Атланта" — 1:3, нижегородского "Торпедо" — 3:5 и в овертайме от омского "Авангарда" — 2:3). В итоге уральцы набрали 5 очков и заняли в группе 4-е место.

В матче за общее 7-е место "Авто-Спартаковец" обыграл четвертую команду другого секстета — новосибирскую "Сибирь" — со счетом 6:1.

В прошлом году Екатеринбург представляла команда "Юность". Она выиграла турнир.