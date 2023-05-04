Хоккеисты-любители вступили в борьбу за 100 миллионов

Фото: Пресс-служба НХЛ

Вчера в Сочи стартовал XII Всероссийский фестиваль хоккея – финальный раунд чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ), в которой играют только спортсмены-любители. Главный приз Фестиваля – грант в размере 100 миллионов рублей на строительство новой хоккейной арены в регионе команды-победительницы. Свердловские команды забирали этот приз уже четыре раза и имеют хорошие шансы на пятый триумф.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе ряда прославленных российских хоккеистов и при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Сейчас соревнования НХЛ проводятся в девяти дивизионах. Самый престижный из них – «Лига чемпионов 40+»: именно его победитель получает 100 миллионов рублей. Успешнее всего в этом турнире играют команды из Свердловской области: они выиграли его 4 раза. Ни один другой регион не имеет больше одного чемпионства.

В нынешнем Фестивале Средний Урал представляют пять команд: это «Паритет» (дивизион «Лига чемпионов 40+»), «Монетка» («Любитель 50+»), «СВ-Металл» («Лига Надежды»), «Пионер» («Лига Мечты») и женский «Малахит» («Амазонки»).

По мнению авторов cайта fest2023.org (официального сайта Фестиваля), одним из основных претендентов на главный приз является екатеринбургский «Паритет».

Из других свердловских команд хорошие шансы на успех имеет «СВ Металл» (также из Екатеринбурга). Он уже выигрывал и «Лигу Надежды», и «Лигу чемпионов», а нынче может стать первым в истории НХЛ трехкратным победителем.

Турнир продлится до 16 мая.