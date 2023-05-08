Дополнительные 100 миллионов рублей Свердловская область в этом году не получит

Свердловчане потерпели поражение от "Камских белок". Фото: пресс-служба НХЛ

Определились полуфиналисты Кубка Крутова — любительского чемпионата России по хоккею, который проходит сейчас в Сочи. Екатеринбургская команда "Паритет" в эту четверку пробиться не смогла.

В 2011 году в России была создана Ночная хоккейная лига (НХЛ), где играют только любители. Соревнования проводятся в девяти дивизионах, главный из которых — "Лига чемпионов 40+", в которой выступают игроки старше 40 лет. Победитель получает в качестве приза Кубок Крутова, а также грант в размере 100 миллионов рублей на строительство хоккейной арены в своем регионе.

Команды Свердловской области побеждали в этом турнире 4 раза (в том числе в прошлом году). Нынче представитель Среднего Урала — екатеринбургский "Паритет" — также считался одним из главных фаворитов турнира, но…

На групповом этапе свердловчане выиграли все три матча с разницей шайб 14:4. Однако в первом же раунде плей-офф потерпели чувствительное поражение от "Камских белок" (Удмуртия) — 2:7 и выбыли из дальнейшей борьбы.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что хоккеисты-любители вступили в борьбу за 100 миллионов.