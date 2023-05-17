Екатеринбургские команды забронзовели

«СВ-Металл» – самый титулованный любительский клуб области: он дважды был чемпионом Ночной хоккейной лиги (причем, в разных дивизионах), а теперь завоевал еще и бронзовые награды. Фото : Пресс-служба НХЛ.

В Сочи завершился ХII Всероссийский фестиваль хоккея – финальный раунд чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ), которая является крупнейшей в мире любительской спортивной организацией. В турнире приняли участие и пять команд из Свердловской области. Две из них – «Монетка» и «СВ-Металл» – возвращаются домой с медалями.

В Ночной хоккейной лиге, созданной в 2011 году, играют только любители. Команды НХЛ есть в 81 регионе России. Финальный турнир лиги – Всероссийский фестиваль хоккея – проводится в Сочи в первой половине мая. В этом году соревнования прошли в девяти дивизионах.

«Паритет» (дивизион «Лига чемпионов») – 7-е место

Главный дивизион НХЛ – «Лига чемпионов», в которой выступают игроки старше 40 лет. Победитель этого турнира получает в качестве приза грант в размере 100 миллионов рублей на строительство хоккейной арены в своем регионе.

Команды Свердловской области побеждали в «Лиге чемпионов» 4 раза (в том числе в прошлом году). Екатеринбургский «Паритет», который представлял Средний Урал на турнире этого года, также считался одним из главных фаворитов, хотя и приехал на финал впервые. Но ожидания специалистов и болельщиков оправдать не удалось.

На групповом этапе свердловчане выиграли все три матча с разницей шайб 14:4. Однако в первом же раунде плей-офф потерпели чувствительное поражение от «Камских белок» (Удмуртия) – 2:7 и выбыли из борьбы за главный приз.

В утешительном турнире за 5–8-е места «Паритет» сперва проиграл «Шкоде-Рязань» (5:7), а затем одолел уфимский ТПП-РБ (3:2). Итог – 7-е место.

А 100 миллионов рублей достались «Вольфраму» из небольшого поселка Восток в Приморском крае.

«СВ-Металл» («Лига Надежды») – 3-е место

В прошлом году екатеринбургский «СВ Металл» выиграл главный приз турнира – грант на 100 миллионов (на него теперь строится вторая очередь «Дацюк-арены»). Но нынче команда не имела права участвовать в «Лиге чемпионов» (согласно регламенту, главный приз можно получить только один раз), поэтому «СВ-Металл» вернулся в «Лигу Надежды», которую однажды тоже уже выигрывал.

В группе екатеринбуржцы заняли второе место (2 победы в трех матчах), но за счет блестящей разницы шайб (19:8) все же попали в главный плей-офф. Там команда сначала обыграла сочинский «Заряд» (4:2), а потом уступила «Звезде Гжели» (1:3).

В матче за бронзу «СВ Металл» вновь встретился с благовещенским «Авторитетом», которому проиграл на групповой стадии (2:4). На сей раз уральцы были сильнее – 6:3.

А чемпионом дивизиона стал «Вольфрам-А» – из того же поселка Восток Приморского края, что и победитель «Лиги чемпионов» – «Вольфрам». В этом населенном пункте живет всего 3,5 тысячи человек…

«Монетка» («Любитель 50+») – 3-е место

Екатеринбургская «Монетка» в финальном этапе Фестиваля любительских команд участвовала в третий раз: в 2018 году она заняла 7-е место, а в прошлом году – третье. Этот результат удалось повторить и нынче.

В своей группе «Монетка» выиграла все три встречи с разницей шайб 13:2. В четвертьфинале екатеринбуржцы разгромили саратовский «Спартак» (5:0), но в полуфинале уступили будущему чемпиону – пермской «Гайве» – со счетом 2:4.

В матче за бронзовые медали «Монетка» сошлась с новосибирским «Филиграном». Основное время встречи закончилось вничью (3:3), а в серии буллитов был реализован только один бросок – победную для уральцев шайбу забил 52-летний Марат Хафизов.

Отметим, что тренирует «Монетку» Евгений Мухин, который в 2010–2011 годах возглавлял клуб КХЛ – екатеринбургский «Автомобилист».

«Пионер» («Лига Мечты») – 13-е место

Команда из Пионерского района Екатеринбурга – главный неудачник этого финала среди свердловчан. «Пионер» приехал в Сочи уже в четвертый раз и ранее доходил здесь как минимум до четвертьфинала, а в прошлом году стал бронзовым призером.

Нынче же команда не смогла преодолеть даже групповой раунд: два поражения в трех матчах – и «Пионер» отправился в утешительный турнир за 9–16-е места. Но и там екатеринбуржцы первый матч проиграли. Две победы в последних поединках вывели команду только на 13-е место.

«Малахит» («Амазонки») – 6-е место

«Малахит» – это екатеринбургская женская команда. Она существует с 2015 года и ранее уже участвовала в финальном турнире Всероссийского фестиваля хоккея – в 2017 году. Тогда екатеринбурженки заняли четвертое место. Сейчас получилось хуже.

В этом году в турнире «Амазонок» играли 6 команд. На первом этапе они были разбиты на две тройки. По два победителя выходили в плей-офф, аутсайдеры оспаривали 5-е место.

«Малахит» проиграл все три своих матча: питерской «Грозе-1» (0:11), московскому «Граду-2» (1:4) и кировским «Ангелам» (1:6). Итог – шестое место.