Из-за поломки на втором этапе гонки Сергей Карякин и Антон Власюк не смогли бороться за призовые места в общем зачёте. Фото предоставлено командой SnagRacing

В Астрахани завершился ралли-рейд «Золото кагана», в котором принимали участие сразу два экипажа: Сергей Карякин и Антон Власюк, а также Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий. Оба экипажа представляют одну команду – SnagRacing, и для гонщиков этот старт сложился совершенно по-разному.

«Областная газета» уже писала, что Сергей Карякин и Антон Власюк выступали на совершенно новом багги и ставили перед собой цель протестировать машину. Поэтому порванный топливный шланг, из-за которого экипажу пришлось разбирать машину прямо во время гонки, не стал разочарованием для Карякина и Власюка. В итоге гонщики сумели финишировать на том этапе только благодаря тому, что их вытащили из песков на троссе. Дальнейшие этапы серебряные призёры «Дакара-2020» прошли в своём темпе, одержав на них победы, но огромное отставание из-за поломки на втором этапе не позволило Карякину и Власюку претендовать на подиум в общем зачёте, как итог – пятое место у ведущего свердловского экипажа.

А вот Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий прошли гонку стабильно. Да, не было побед на спецучастках, но и отставания свердловских спортсменов были небольшими. Это позволило им держаться в тройке вплоть до самого финиша – Шмотьев и Рудницкий стали серебряными призёрами «Золота кагана-2020».

«Казалось бы, наш результат плохой, но это не так. Повторюсь, что в первую очередь мы ехали тестировать машину, проверять её на прочность. И полученный результат — лучший для нас. Мы выявили слабые стороны машины, которые исправим, и сделаем её ещё более надежной. Из ближайших гоночных планов нашей команды – два этапа чемпионата России у Алексея Шмотьева. На этот сезон поставили такую же задачу, как и на прошлый — чтобы он взял титул чемпиона России. Задача реальная, выполнимая. Поэтому возвращаемся домой и продолжаем идти к намеченному результату», – подвёл итоги выступления лидер команды SnagRacing Сергей Карякин.

Фото: Предоставлено командой SnagRacing

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