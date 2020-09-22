Тимур Петрашин: «Начинал с папой, но потом стал ездить быстрее, чем он»

В классе мотоциклов с объёмом двигателя 125 кубических сантиметров Тимур Петрашин выиграл оба этапа и с большим отрывом занял первое место в общем зачёте. Фото: Сергей Никитин/Пресс-служба ЦТВС

Триумфом каменских гонщиков завершились во Владимирской области первенство и чемпионат России по мотокроссу. И взрослые, и юные гонщики, представлявшие на этих соревнованиях свердловский областной Центр спортивной подготовки по техническим видам спорта, стали сильнейшими в командном зачёте, а также завоевали медали и в личном зачёте.

И это несмотря на то, что команда ЦТВС выступала без одного из своих сильнейших гонщиков Ивана Хужина, который получил травму на соревнованиях в Мегионе.

В молодёжном классе мотоциклов с объёмом двигателя 65 кубических сантиметров Иван Лепёхин по результатам двух финалов занял второе место и стал вице-чемпионом России. В старшем классе молодёжного первенства (125 кубических сантиметров) Никита Петров также завоевал серебро. Стоит отметить также Макара Самойленко из екатеринбургской ДЮСШ по техническим видам спорта, которому не было равных в классе мотоциклов с объёмом двигателя 50 кубических сантиметров.

К сожалению, не смог попасть в число призёров один из лидеров каменской команды Тимур Муратов, который из-за проблем с техникой по сумме этапов в классе мотоциклов 250 кубических сантиметров был только четвёртым.

А главным героем прошедших гонок стал выступающий в этом году за команду ЦТВС молодой, но уже достаточно опытный гонщик Тимур Петрашин. Пожалуй, никто не ожидал от него такого превосходства над остальными соперниками. Впрочем, сам Тимур в беседе с корреспондентом «Областной газеты» нашёл своей безоговорочной победе вполне рациональное объяснение.

– Соглашусь, у меня действительно было большое преимущество, так что, можно сказать, что победил легко, – без ложной скромности подтвердил гонщик. – Думаю, дело в том, что мои соперники готовились к чемпионату России, тогда как я готовился выступать на чемпионате Европы. А это совсем другой уровень физической подготовки. Плюс мне помогло то, что я почти весь прошлый год тренировался и выступал на соревнованиях в Европе.

Фото: Пресс-служба ЦТВС

– Несмотря на то что вам в этом году исполнилось девятнадцать лет, вы уже десятикратный чемпион России. Как такое стало возможным?

– Я на мотоцикле с детства, с шести лет. К тому же в один год проходят соревнования по мотокроссу и суперкроссу. Вот так за несколько лет и набралось десять золотых медалей чемпионата страны.

– Мотогонки – вид спорта очень зрелищный, но и очень тяжёлый. Как вы к нему приобщились?

– Мой папа занимался, мне стало интересно, и мы начали с ним вместе ездить. Со временем так получилось, что я стал ездить лучше, чем он, папа свою спортивную карьеру забросил и стал больше со мной заниматься, ездил со мной на различные соревнования.

– Вы же родом из Красноярска, а в команду Каменска-Уральского перешли в начале этого года. Каким ветром занесло вас на Урал?

– В Красноярске мотоспорт никому особенно не нужен, так что когда получил от тренера ЦТВС Василия Владимировича Будько приглашение из Каменска-Уральского, без особых раздумий согласился. И пока нисколько об этом не пожалел. Здесь созданы все условия для подготовки.

– Какие следующие рубежи для себя наметили?

– Когда откроют границы, хочу снова уехать в Европу, чтобы там выступать на соревнованиях. Всё-таки они дают огромный опыт, который позволяет совершенствовать мастерство. А в чемпионате России буду продолжать выступать за Каменск-Уральский.

Фото: Сергей Никитин/Пресс-служба ЦТВС

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