Уникальный каменский «хет-трик»

Судьба команды оказалась в руках Тимура Муратова. И он своих товарищей не подвёл. Фото: Пресс-служба ЦТВС

Такой рубеж до сих пор не покорялся никому. Команда свердловского Центра технических видов спорта стала первой, кому удалось выиграть три самых престижных командных соревнования в мотокроссе – чемпионат и первенство России, Кубок России по мотокроссу, и чемпионат России по супермотокроссу. Если проводить футбольные аналогии, то это можно назвать «хет-триком».

Но футболе, пожалуй, забить три мяча всё-таки гораздо проще. Не так велик элемент случайности, как в мотоспорте, где, помимо мастерства гонщика и профессионализма механиков, многое зависит ещё и от удачи. Любая непредвиденная поломка одного из мотоциклов может поставить большой жирный крест на усилиях всей команды.

Выиграть два соревнования из трёх случалось многим командам, но чтобы собрать полную коллекцию каждый раз чего-то не хватало. И вот, наконец, каменцы этот заветный рубеж взяли.

Директор ЦТВС Сергей Щербинин на поздравления корреспондента «Облгазеты» с таким уникальным достижением ответил с присущей ему находчивостью:

– Спасибо. Как раз только что подвели итоги работы в сезоне, настроение у всех прекрасное. Сейчас уже спрашивают о планах на будущее. Я пока отвечаю: «Дайте немного покупаться в золоте! Хотя бы несколько дней» (смеётся).

– Насколько сложно такого результата добиться?

– Я до недавнего времени был уверен, что это просто невозможно, но наши ребята меня переубедили. Причём, как говорится, не словом, а делом. Если честно, мы не ожидали, что сможем выиграть все три соревнования. Тем более что у нас заболел Даниил Баландин, который боролся в личном зачёте за первое место.

– Откройте секрет – какие-то особые тренировки были в этом году?

– Дело совсем не в этом. Для таких достижений надо тренироваться годами, а не только здесь и сейчас. Наверное, дело в том, что даже понимая, что это очень сложно, мы все ставили перед собой такую сверхзадачу – руководители, тренеры, механики и, разумеется, сами гонщики. И когда на Кубке России Тимур Муратов завоевал медаль, мы поняли, что цель достижима. Понятно, что удержаться на самом верху будет сложно, но мы будем стараться.

– Давайте назовём тех, кто сделал это достижение возможным.

– Если я буду называть всех, то вам газеты не хватит (смеётся)… Я думаю, что настрой нам всем задал Дмитрий Хомицевич, ставший чемпионом России по ледовому спидвею и в очередной раз подтвердивший, что он один из сильнейших в мире. И на позитивном настрое мы дальше поехали уже в мотокроссе – область, Уральский федеральный округ, мотокросс на мотоциклах с коляской. Прекрасно выступили Тимур Петрашин, Даниил Баландин, Никита Петров в «молодёжке». На Кубке России к ним присоединился Антон Пестов, который первый этап проехал не очень удачно, зато на втором успешно.

– На суперкроссе, когда заболел Баландин, признайтесь, немного вздрогнули?

– Мы уже были уверены в своих силах, но когда один пилот остаётся в строю… У нас в этом году камнем перебило тросик, тормозной шланг. Не дай бог, сошёл бы Тимур Муратов из-за какой-нибудь нелепой случайности, и всё насмарку. Но Тимур команду не подвёл, по сумме двух этапов стал чемпионом России по суперкроссу.

– Пользуясь подходящим случаем, давайте назовём и тех, кто обычно остаётся в тени?

– С удовольствием. Это руководитель кроссовой команды Василий Будько, тренер Дмитрий Карякин, наш золотой механик Николай Чемезов. А ещё хочу сказать огромное спасибо отцам наших молодых гонщиков, которые весь год были рядом. Это и их победа тоже.

– Не все наши читатели искушены в нюансах мотоспорта, поэтому поясните, пожалуйста, в чём отличие классического мотокросса от суперкросса?

– Классика – длинная трасса протяжённостью приблизительно два километра, в суперкроссе – от пятисот до тысячи метров. Заезд длится 12 минут, несколько отборочных заездов и четвертьфинал, полуфинал и финал, где встречаются сильнейшие. Всё происходит на виду у зрителей, как во время ледовых гонок. Кстати, хочу сказать, что у нас в Каменске-Уральском появилась трасса по суперкроссу. Мечтаем её в в течение двух лет усовершенствовать и в 2022 году провести международные соревнования.

– Если подводить итоги сезона в целом, то какая картина вырисовывается?

– У нас 132 медали во всех соревнованиях (из них 65 золотых и 45 серебряных), во всех классах мотоциклов. Приняли участие в 48 соревнованиях, а в Каменске провели десять – два по ледовому спидвею и восемь по кроссу. Я не знаю, кто ещё столько соревнований проводит. Думаю, что есть чем гордиться и нам, и министерству спорта, и губернатору, который нас очень поддерживает.

– Несмотря на «золотые ванны», с которых начинался наш разговор, всё равно ведь уже готовитесь к зимнему сезону. Сложности какие-то есть?

– Готовимся капитально. Если и есть проблемы, то оперативно решаем их в рабочем порядке с Леонидом Ароновичем Рапопортом (министром физической культуры и спорта Свердловской области. – Прим. «ОГ»). Если и есть серьёзная проблема, то это граница – будут ли открыты для нас страны, где пройдут отборочные гонки к чемпионату мира? Ну и надеемся, что не создаст нам проблем коронавирус. Мы, в свою очередь, «предохраняемся» как можем – утром во всех кабинетах включаются бактерицидные лампы, часть специалистов работает на удалёнке.

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