Сергей Карякин: "Есть хорошие новости: мы выступим на "Дакаре-2021"

Фото: Алексей Кунилов

Известный свердловский гонщик Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк примут участие в "Дакаре-2021" в классе багги. Сергей рассказал "Областной газете", что в предпоследний день заявки получил подтверждение от спонсоров.

Эпопея с поисками средств на участие в "Дакаре-2021" длилась практически с финиша в Саудовской Аравии в прошлом году. Сергей неоднократно говорил о том, что есть проблемы с финансированием, и что участие в гонке в следующем году - под вопросом. Многие спонсоры, которые помогали Карякину в прошлом, в этом непростом для всех году отказались от финансовой помощи. Сергей пытался продать свой личный автомобиль, а также техничку команды, но из этого ничего не вышло. Свердловский гонщик не сдавался до последнего и, наконец, сумел найти финансирование.

- Есть хорошие новости: мы поедем на "Дакар-2021", правда, только одним экипажем. Только что получили подтверждение от трёх спонсоров, которые готовы нас поддержать на этой гонке, - рассказал Сергей Карякин "Областной газете".

- Это те же спонсоры или добавился кто-то новый?

- Осталась Русская медная компания и Игорь Алтушкин, за что им большое спасибо. А также добавились DMG MORI - лидеры станкостроения, они производят различные станки. И ещё нас поддержал Кировский тракторный завод.

- Какие сейчас планы?

- Самое важное - боевая машина у нас готова. Нужно только поменять двигатели, детали, чтобы она полностью была приспособлена к гонке. Сейчас нужно сделать все таможенные документы, чтобы выехать за границу, а это очень непростая задача.