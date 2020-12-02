"Дакар-2021": что изменилось в маршруте самого известного ралли-рейда?

Фото: Пресс-служба "Дакара"

Организаторы самого известного мирового рейда "Дакар" представили маршрут гонки в 2021 году. Спортсмены возьмут старт в городе Джидда (Саудовская Аравия) 3 января и финишируют там же 15 января.

В этом году Свердловскую область будет представлять только один экипаж: Сергей Карякин и Антон Власюк вновь будут бороться за победу в классе багги. Алексей Шмотьев в "Дакаре-2021" участие не примет, зато его штурман Андрей Рудницкий в Саудовскую Аравию поедет и будет выступать в составе заводской команды.

Организаторы гонки объявили, что этапов будет 11, как и в прошлом году, только их протяжённость и маршрут изменятся.

- Гонка будет на 200 километров короче, чем предыдущая. Можно отметить, что организаторы подготовили два спецучастка, которые будут начинаться и заканчиваться в одном и том же месте, что поможет сэкономить силы командам спортсменов, будет меньше переездов. Помимо этого, добавляются четыре новых города, в которых мы не были в прошлом году. Интересно, что теперь мы поедем в обратную сторону, - поделился впечатлениями от нового маршрута Сергей Карякин.

Власти Саудовской Аравии подписали соглашение на проведение гонки на территории страны в течение пяти лет (в первый раз она прошла там в 2020 году). Изначально организаторы планировали разнообразить маршрут "Дакара-2021" и ввести дополнительные этапы на территории Египта и Иордании. Однако позже из-за коронавируса от этой идеи пришлось отказаться. Более того, из-за пандемии спортсменам придётся приехать в Саудовскую Аравию за несколько дней и провести какое-то время в изоляции до получения отрицательного теста. А так как старт гонки намечен на 3 января, Новый год Сергей Карякин и Антон Власюк будут встречать уже на "Дакаре".

Также организаторы постарались позаботиться и о безопасности спортсменов, чем обусловлено изменение некоторых этапов гонки.

- Основные дюны в прошлом году были у ОАЭ. Теперь организаторы решили нас туда не возить. Я думаю, что это связано с тем, что у них не хватало вертолётов для того, чтобы эвакуировать попавших в аварии спортсменов. А тогда дюны были уже в конце гонки, спортсмены ехали на полной мощности, боролись за результат, и зачастую это плохо заканчивалось, - добавил Сергей Карякин.

Отметим, что свердловский экипаж уже отправил свою технику в Саудовскую Аравию. 21 ноября собранный багги Сергея Карякина отправился в Марсель (его перевозят на МАНе), 29 ноября техника прибыла в порт и погружена на паром, который доставит её в Саудовскую Аравию.