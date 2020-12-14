Свердловский мотогонщик стал вице-чемпионом Европы по гонкам на льду

Мотогонщик из Свердловской области Константин Коленкин завоевал титул вице-чемпиона Европы. Первенство континента проходило 13 декабря в Томашув-Мазовецки (Польша).
Как сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта Свердловской области, в чемпионате на ледовой арене приняли участие гонщики из десятка европейских стран. За звание лучшего боролись сильнейшие спортсмены из Германии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Чехии и других стран. Турнир должен был пройти в марте уходящего года, но из-за пандемии его перенесли на декабрь.
Свердловчанин Константин Коленкин долго привыкал к искусственному льду на арене (в России используется преимущественно натуральный).
Несмотря на все трудности, по результатам набранных в заездах очков свердловчанин уверенно вышел в финал и получил право бороться за медали среди четвёрки лучших гонщиков.
В финальном заезда уральцу не хватило до золота совсем немного: он уступил другому гонщику из России Дмитрию Солянникову, завоевав тем самым титул вице-чемпиона.