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14 декабря 2020, 13:02

Свердловский мотогонщик стал вице-чемпионом Европы по гонкам на льду

Чемпионат Европы по мотогонкам на льду

В финальном заезда уральцу не хватило до золота совсем немного. Фото: Центр технических видов спорта Свердловской области

Мотогонщик из Свердловской области Константин Коленкин завоевал титул вице-чемпиона Европы. Первенство континента проходило 13 декабря в Томашув-Мазовецки (Польша).

Как сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта Свердловской области, в чемпионате на ледовой арене приняли участие гонщики из десятка европейских стран. За звание лучшего боролись сильнейшие спортсмены из Германии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Чехии и других стран. Турнир должен был пройти в марте уходящего года, но из-за пандемии его перенесли на декабрь.

Свердловчанин Константин Коленкин долго привыкал к искусственному льду на арене (в России используется преимущественно натуральный).

Несмотря на все трудности, по результатам набранных в заездах очков свердловчанин уверенно вышел в финал и получил право бороться за медали среди четвёрки лучших гонщиков.

В финальном заезда уральцу не хватило до золота совсем немного: он уступил другому гонщику из России Дмитрию Солянникову, завоевав тем самым титул вице-чемпиона.

Областная газета Свердловской области

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