Темы дня

Спорт / Технические виды спорта
3 января 2021, 20:51

Сергей Карякин финишировал пятым на первом этапе "Дакара-2021"

Фото: Пресс-служба "Дакара-2021"

Фото: Пресс-служба "Дакара-2021"

В Саудовской Аравии завершился первый этап самого известного мире ралли-рейда "Дакар-2021". Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка успешно финишировал.

Первый спецучасток прошел довольно успешно. Сергей и Антон держали свой темп, избежали поломок и сумели финишировать. В генеральной квалификации своего класса свердловский экипаж сумел финишировать на пятой строчке. Отставание от лидера, бразильца Рейнальдо Варелы, составляет три минуты и шестнадцать секунд.

- Мы финишировали. Идём в своем темпе, наслаждаемся гонкой. Это те эмоции, ради которых мы сюда приехали, - сказал Сергей Карякин после финиша.

Антон Власюк сказал, что первый этап был довольно тяжёлым.

- Первый спецучасток - и сразу трудности. Много камней, у соперников были поломки. Но мы выдержали, финишировали. Будем готовиться к следующему этапу, - сказал Антон Власюк.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.01.2021, 20:51 / Спорт
Сергей Карякин финишировал пятым на первом этапе "Дакара-2021"
03.01.2021, 20:36 / Общество
Владимиру Путину доложили о ликвидации последствий ледяного дождя
03.01.2021, 18:59 / Спорт
"Автомобилист" в овертайме уступил "Салавату Юлаеву" в первом матче нового года
03.01.2021, 18:15 / Общество
Названы заболевания, при которых свердловчан должны лечить бесплатно
03.01.2021, 17:40 / Общество
На военном аэродроме ЦВО в Екатеринбурге открыли аллею "Российской славы"