Сергей Карякин финишировал пятым на первом этапе "Дакара-2021"

Фото: Пресс-служба "Дакара-2021"

В Саудовской Аравии завершился первый этап самого известного мире ралли-рейда "Дакар-2021". Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка успешно финишировал.

Первый спецучасток прошел довольно успешно. Сергей и Антон держали свой темп, избежали поломок и сумели финишировать. В генеральной квалификации своего класса свердловский экипаж сумел финишировать на пятой строчке. Отставание от лидера, бразильца Рейнальдо Варелы, составляет три минуты и шестнадцать секунд.

- Мы финишировали. Идём в своем темпе, наслаждаемся гонкой. Это те эмоции, ради которых мы сюда приехали, - сказал Сергей Карякин после финиша.

Антон Власюк сказал, что первый этап был довольно тяжёлым.

- Первый спецучасток - и сразу трудности. Много камней, у соперников были поломки. Но мы выдержали, финишировали. Будем готовиться к следующему этапу, - сказал Антон Власюк.