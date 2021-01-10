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10 января 2021, 17:05

Свердловский мотогонщик на льду вышел в лидеры по результатам Финала Кубка России

В Новосибирске завершился Первый финал Личного Кубка России по мотогонкам на льду.

В Новосибирске завершился Первый финал Личного Кубка России по мотогонкам на льду. Фото: ЦТВС Свердловской области

В Новосибирске завершился Первый финал Личного Кубка России по мотогонкам на льду. По итогам заездов в лидеры вышел мотогонщик ЦТВС Свердловской области Дмитрий Хомицевич.

Для участия в двухдневных состязаниях съехались сильнейшие гонщики - чемпионы и призёры чемпионатов Мира, Европы и России.

Как сообщает Пресс-служба Центра технических видов спорта Свердловской области, для Дмитрия Хомицевича первый день Кубка начался с техникой проблемы: в первом же заезде на его мотоцикле сорвало цепь и сломался двигатель. Спортсмену пришлось пересесть на запасной мотоцикл. Первый этап свердловчанин завершил за пределами первой пятёрки.

Во второй день уральцу удалось реабилитироваться: Дмитрий Хомицевич выиграл все заезды, набрав 15 очков из 15.

По итогам всего первого Финала в Новосибирске свердловчанин переместился в лидеры гонки с 25 очками. Также 25 очков набрал мотогонщик уфимской ЦТВС им. Кадырова Динар Валеев. Замыкает тройку лидеров Игорь Кононов, мотогонщик тольяттинской Мега-Лады, набравший 24 очка.

Добавим, что остальные мотогонщики ЦТВС Свердловской области закончили первый Финал личного Кубка России по мотогонкам на льду без медалей.

Областная газета Свердловской области

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