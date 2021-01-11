Серебро, добытое на уколах

У Ивана Хужина не было возможности избежать столкновения с мотоциклом Дмитрия Хомицевича. Фото: Пресс-служба ЦТВС/Влад Белов

Решающие гонки личного чемпионата России по ледовому спидвею прошли в Каменске-Уральском. В них было всё – и запредельный риск почти в каждом заезде, и тяжелейшие падения, и борьба нервов до самого финиша.

Сильнейший свердловский ледовый гладиатор Дмитрий Хомицевич в итоге уступил титул чемпиона страны Игорю Кононову, но по тому, как складывался сценарий в этом году, и серебро можно считать достижением. Тем более что второе место даёт право в очередной раз выступить на личном чемпионате мира.

Впрочем, российские соревнования по составу участников едва ли не сильнее, чем мировые, поэтому болельщики увидели в Каменске-Уральском гонки высочайшего уровня. После двух этапов, которые прошли в Тольятти, лидерство с 29 очками захватил прошлогодний вице-чемпион Игорь Кононов, представляющий тольяттинскую команду «Мега-Лада». Хомицевич отставал от него на три очка – из-за падения в одном из заездов. Так что на домашнем треке надо было во что бы то ни стало отыгрываться.

И уже в одном из первых заездов лидеров ждало очное противостояние, где Дмитрию надо было обязательно выигрывать. Кононов со старта захватил лидерство, но Хомицевич несколько раз пытался его атаковать. Развязка наступила за считанные метры до финиша. Сначала падает Хомицевич, а затем в его мотоцикл врезается идущий следом другой каменский гонщик – Иван Хужин. Страшное падение, оба чудом избежали серьёзных травм, хотя Ивану прийти в себя помогала бригада медиков.

В перезаезде, уже без Хомицевича, Кононов уверенно побеждает и отрывается на шесть очков. Всё решено? Не тут-то было! В последнем заезде не справился с техникой сам Игорь Кононов, и окончательное распределение призовых мест отложилось на завершающий день каменских гонок. Дмитрий Хомицевич на второй день вышел на обезболивающих уколах, сражался до последнего, но отыграть у лидера смог только одно очко. В сумме у Игоря Кононова 54 очка, у Дмитрия Хомицевича 52, бронзовую медаль впервые в карьере завоевал Динар Валеев, который прошёл школу ледовых гладиаторов в Каменске-Уральском, а сейчас выступает за уфимский «Башкортостан».

И ещё один маленький штрих, характеризующий уровень прошедших соревнований: действующий чемпион мира в личном зачёте Даниил Иванов (всего у него четыре личных золота) на чемпионате России был только шестым.

А тем временем жизнь у ледовых гладиаторов продолжается. В минувшие выходные в Новосибирске прошли два этапа личного Кубка России. Дмитрий Хомицевич выиграл второй этап, а по сумме двух этапов делит лидерство с Динаром Валеевым (у обоих по 25 очков), всего одно очко уступает им Игорь Кононов. В целом же отрыв седьмого места от первого – всего пять очков, так что, как обычно, всё самое интересное впереди. Продолжение 30–31 января в Шадринске.

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