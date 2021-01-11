Карякин в пятёрке лидеров «Дакара-2021»

Багги Сергея Карякина и Антона Власюка на одном из этапов «Дакара-2021». Фото: Предоставлено командой SnagRacing

В Саудовской Аравии 3 января стартовал самый известный в мире ралли-марафон – «Дакар». В этом году уральская команда SnagRacing представлена только экипажем Сергея Карякина и Антона Власюка.

Организаторы «Дакара-2021» разбили класс «багги», в котором выступал наш экипаж в прошлом году, на два: Т3 (легковые прототипы на базе практически любой техники) и Т4 (машины на базе серийных SSV). Из-за этого, кстати, у Сергея Карякина изначально возникли проблемы при регистрации на гонку. Дело в том, что свердловский экипаж при подаче заявки указал неверную категорию (Т3 вместо Т4), из-за чего оказался не в своём классе. Уже на месте, в Саудовской Аравии, гонщикам пришлось исправлять допущенную в документах ошибку. К счастью, всё прошло успешно, и экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка стартовал на «Дакаре-2021». В соперниках оказались всё те же знакомые лица. Например, победитель «Дакара-2019» чилиец Франциско Лопес Контардо, который в прошлом году вёл отчаянную борьбу с Карякиным за второе место. Также в бою уже давно знакомые соперники: американец Остин Джонс, бразилец Рейналдо Варела, испанцы Джеррард Фаррес Гуэлл и Хосе Антонио Лопес, поляк Арон Домазала и другие.

1-й этап. Джидда – Биша. Спецучасток – 277 км. Место – 5 (отставание 3 минуты 52 секунды).

Сергей Карякин – опытный гонщик, для которого этот «Дакар» стал уже восьмым в карьере. И традиционно свердловчанин на первых этапах никуда не торопится, входит в ритм, следит за поведением техники. В этом году тактика не поменялась: Сергей Карякин и Антон Власюк прошли стартовый этап в своём темпе, не обращая внимания на соперников. Как итог – пятое место, но отставание по меркам «Дакара» совсем минимальное.

– Весь спецучасток был пыльный. Пыльный настолько, что в некоторые моменты шли в прямом смысле по приборам. Немного огорчило то, что не все участники добросовестные и ответственные: были экипажи, которые не пропускали нас на обгон, из-за этого приходилось упираться в них, ехать, что называется, «со средней скоростью потока». В песках крайне опасно совершать необдуманные действия, поэтому я не рисковал обгонять, ведь ехали практически вслепую. Никто не знает, что может скрываться впереди – обрыв или ровная дорога. На самом деле, первый этап оказался максимально боевым. Обычно в первые дни ралли все вкатываются, анализируют, как работает машина и в ходе гонки донастраивают её, но сегодня всё было иначе. На трассе встречали много остановившихся машин с техническими повреждениями, которые не прошли проверку, – сказал после первого дня Сергей Карякин.

2-й этап. Биша – Вади-ад-Давасир. Спецучасток – 457 км. Место – 6 (отставание 5 минут 42 секунды). Общий зачёт – 6 место (отставание 7 минут 11 секунд).

Сергей вновь старался действовать аккуратно. Спецучасток состоял из большого количества песчаных дюн, с которыми справились далеко не все спортсмены. Свердловскому экипажу удалось избежать неприятностей, правда, отставание от лидера в генеральной классификации увеличилось. По ходу второго этапа у гонки сменился лидер: бразилец Рейналдо Варела, выигравший первый этап, уступил позицию чилийцу Франциско Лопесу Контардо.

– Наша гоночная стратегия рассчитана на доезд до финиша без поломок. Любой инцидент, связанный с какой-либо неисправностью машины, может сильно повлиять в отрицательную сторону на результат в итоговой классификации. По общей динамике гонщиков видно, что едут, как говорится, на все деньги. Я считаю, что в первые дни такие риски неоправданны. Есть несколько экипажей, которые вчера занимали лидирующие позиции, а сегодня слетели с них из-за повреждений на трассе. Если говорить про нашу машину, мы едем без поломок, – заявил Сергей Карякин.

3-й этап. Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир. Спецучасток – 403 км. Место – 9 (отставание 9 минут 22 секунды). Общий зачёт – 4 место (отставание 16 минут 33 секунды).

На третьем этапе Сергей и Антон впервые столкнулись с проблемами. Организаторы продолжали вести спортсменов по дюнам, и на одной из них у свердловского экипажа случились неприятности.

– Из отрицательных моментов: пробили колесо, застряли в дюне. Даже не в дюне, а, скорее, на каменистой горе с песком. Мы одновременно с автомобилем из класса Т1 заезжали на гору и начали сближаться друг с другом, если бы я не отвернул, столкновения бы не избежать. Из-за этой манипуляции мы повисли на самой вершине. Но автомобиль быстро справился с проблемой: поднял гидроногу и сбросил себя с холма. Гидронога – аналог домкрата, который выдвигается из машины и поднимает её. В багги такой системы не предусмотрено, поэтому нам с Антоном пришлось вылезать и руками откапываться. Потеряли минут 7–10 на этом и ещё где-то 3 минуты на замене колеса, – отметил Сергей Карякин.

Лидерство упрочил чилиец Франциско Лопес Контардо, выигравший третий спецучасток.

4-й этап. Вади-ад-Давасир – Рияд. Спецучасток – 337 км. Место – 5 (отставание 7 минут 56 секунд). Общий зачёт – 4 место (отставание – 21 минута 39 секунд).

Постепенно отставание свердловского экипажа от лидера гонки начинает увеличиваться. Франциско Лопес Контардо проходит спецучастки уверенно, и даже если уступает кому-то из спортсменов, то на ситуации в генеральной классификации это не отражается. Сергей и Антон провели очередной спокойный этап, по итогам которого отставание от чилийца в общем зачёте перевалило за 20 минут.

– Спецучасток был не убойный, достаточно интересный и быстрый. На трассе попалось совсем немного мягких дюн, которые мы без труда преодолели. В конце этапа были проблемы с навигацией: отклонение буквально в пять градусов на маршруте давало о себе знать. Из-за большого количества пыли мы пару раз плутанули, потеряли считанные секунды, но это пока не страшно, – сказал Сергей Карякин.

5-й этап. Рияд – Аль-Кайсума. Спецучасток – 456 км. Место – 7 (отставание 14 минут 27 секунд). Общий зачёт – 5 место (отставание 36 минут 6 секунд).

На пятом этапе гонки свердловский экипаж потерял много времени в начале спецучастка, попав в пробку из заблудившихся автомобилей. Из-за этого отставание свердловского экипажа ещё увеличилось, так как этап вновь выиграл Франциско Лопес Контардо.

– То, из-за чего мы отстаём на данный момент, – пилотирование. Больше всего я расстроен тем, что мне не удаётся навязать соперничество лидерам зачёта. Я не понимаю, как они так хорошо читают дюны и проезжают их, сохранив технику. Конечно, есть и те, кто «топят» на максимум и ломаются, но я на эти экипажи особо не обращаю внимание – не наша тактика, – поделился мыслями Сергей Карякин.

6-й этап. Аль-Кайсума – Хаиль. Спецучасток – 448 км. Место – 7 (отставание 17 минут 45 секунд). Общий зачёт – 4 место (отставание 36 минут 37 секунд).

Неожиданностью этапа стала смена лидера. Чилиец Франциско Лопес Контардо, удерживавший первую строчку в общем зачёте, неожиданно уступил на шестом спецучастке аж 53 минуты и скатился на третье место. В лидеры вырвался поляк Арон Домазала, но всего в 40 секундах от него расположился американец Остин Джонс. Сергей Карякин и Антон Власюк прошли этап без происшествий и заняли четвёртое место в общем зачёте с отставанием от Лопеса Контардо всего в минуту.

– К шестому этапу чувствуется, что внутри команды накопилось немного усталости и, думаю, такая ситуация не только у нас. Первая неделя показала, на что способны гонщики в плане пилотирования, а вторая покажет, что представляет каждый из нас в плане эмоциональной выдержки. Мой многолетний опыт участия на «Дакаре» – мне на руку, это одно из основных конкурентных преимуществ. Важно сменить работу на отдых, отвлечься, – сказал Сергей Карякин.

7-й этап. Хаиль – Сакака. Спецучасток – 453 км. Место – 12 (отставание 25 минут 55 секунд). Общий зачёт – 5 место (отставание 52 минуты 2 секунды).

Седьмой этап стал первой частью марафонского этапа. Марафон – традиционные участки на «Дакаре», во время которых гонщикам запрещено пользоваться технической поддержкой своих команд и рассчитывать они могут только на себя. Седьмой и восьмой этапы – части марафона, который стартует после дня отдыха. Спортсмены демонстрируют не только свои скоростные способности, но и соревнуются в знании техники, так как с любыми поломками вынуждены справляться сами. На седьмом этапе свердловский экипаж не смог избежать поломок и занял лишь 12 место, опустившись в общем зачёте на пятое.

– Итог этапа – минус три колеса. Попали в колею с камнями и в ней все пробили. Все экипажи ехали в этом месте, но меньше всех повезло именно нам. Проиграли достаточно много времени. Конечно, мы хотели другого результата, но сегодня судьба распорядилась так, – отметил Сергей Карякин.

8-й этап. Сакака – Неом. Спецучасток – 375 км. Место – 2 (отставание 52 секунды). Общий зачёт – 4 место (отставание 47 минут 15 секунд).

Вторая часть марафона оказалась более удачной для свердловского экипажа. С первых метров дистанции Сергей взял довольно высокий темп и на всех отсечках спецучастка был в тройке лидеров. В итоге на финише Карякин и Власюк показали второй результат по итогам этапа, уступив лишь 52 секунды Франциско Лопесу Контардо.

Впереди у гонщиков четыре этапа. Общий зачёт возглавляет американец Остин Джонс, на втором месте с отставанием в 19 минут 42 секунды идёт Франциско Лопес Контардо. Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка замыкает тройку сильнейших, проигрывая лидеру чуть больше 47 минут.

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