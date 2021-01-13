Темы дня

Спорт / Технические виды спорта
13 января 2021, 00:17

"Пообещал детям финишировать": Сергей Карякин добрался до конца девятого этапа "Дакара-2021" после десяти часов гонки

Фото: Предоставлено командой SnagRacing

Фото: Предоставлено командой SnagRacing

В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд "Дакар-2021". Девятый этап стал неудачным для свердловского экипажа Сергея Карякина и Антона Власюка.

Свердловчане стартовали со второй позиции и долгое время шли в своем темпе. Однако затем трекер, показывающий передвижение гонщиков, зафиксировал остановку экипажа. Больше часа Карякин и Власюк находились на одном месте, но затем продолжили гонку. В итоге, экипаж пришел к финишу, проведя на трассе больше десяти часов.

- Сегодняшний день был для нас неудачным. У нас обломило шаровую, на скорости 120 км/ч мы вылетели с дороги, пролетели метров 150, едва не врезались в дерево и не перевернулись. О результате теперь речь не идёт, обидно, потому что соперники потеряли много времени, и мы могли бы бороться за высокие места. Но в этой ситуации хочется сказать одно. Я позвонил родным, которые за меня переживали. Когда мы остановились, дети спросили: "Папа, ты финишируешь?". Я сказал: "Конечно". И мы доехали до финиша. Самое важное - держать обещание, - сказал Сергей Карякин после финиша.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.01.2021, 00:17 / Спорт
"Пообещал детям финишировать": Сергей Карякин добрался до конца девятого этапа "Дакара-2021" после десяти часов гонки
12.01.2021, 23:23 / Общество
В Свердловской области резко похолодает до -42 градусов
12.01.2021, 22:10 / Культура
В Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику Владимира Мулявина. Фото
12.01.2021, 21:11 / Политика
Дмитрий Пумпянский вошёл в состав оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий
12.01.2021, 20:17 / Общество
Павел Креков заявил о возможном росте числа заболевших COVID-19 в регионе