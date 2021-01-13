"Пообещал детям финишировать": Сергей Карякин добрался до конца девятого этапа "Дакара-2021" после десяти часов гонки

Фото: Предоставлено командой SnagRacing

В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд "Дакар-2021". Девятый этап стал неудачным для свердловского экипажа Сергея Карякина и Антона Власюка.

Свердловчане стартовали со второй позиции и долгое время шли в своем темпе. Однако затем трекер, показывающий передвижение гонщиков, зафиксировал остановку экипажа. Больше часа Карякин и Власюк находились на одном месте, но затем продолжили гонку. В итоге, экипаж пришел к финишу, проведя на трассе больше десяти часов.

- Сегодняшний день был для нас неудачным. У нас обломило шаровую, на скорости 120 км/ч мы вылетели с дороги, пролетели метров 150, едва не врезались в дерево и не перевернулись. О результате теперь речь не идёт, обидно, потому что соперники потеряли много времени, и мы могли бы бороться за высокие места. Но в этой ситуации хочется сказать одно. Я позвонил родным, которые за меня переживали. Когда мы остановились, дети спросили: "Папа, ты финишируешь?". Я сказал: "Конечно". И мы доехали до финиша. Самое важное - держать обещание, - сказал Сергей Карякин после финиша.