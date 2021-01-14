Сергей Карякин выиграл десятый этап «Дакара-2021» и… получил шестичасовой штраф

Фото: предоставлено командой Сергея Карякина

В Саудовской Аравии завершился очередной, десятый по счёту, этап ралли-рейда «Дакар-2021». Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка, испытавший большие технические проблемы на предыдущем этапе, продолжил гонку.

Несмотря на то, что свердловский экипаж стартовал в самом конце, с первых же метров дистанции Карякин и Власюк взяли очень хороший темп. С третьей отсечки этапа свердловские спортсмены захватили лидерство в гонке, показывая лучшее время на всех оставшихся отсечках, заняв итоговое первое место на десятом этапе. Конечно, это никак не отразилось на ситуации с борьбой за подиум: после проваленного девятого этапа свердловский экипаж проигрывал лидеру почти четыре часа. Однако побороться за восьмёрку сильнейших Карякин и Власюк могли, после десятого этапа наши спортсмены занимали десятую строчку в общем зачёте.

– Приходится много отыгрывать. Сегодня стартовали в конце пелотона, поэтому было много обгонов и связанных с ними сложностей. Очень пыльно было на трассе, многие спортсмены не давали себя обгонять. Но мы справились и показали хорошее время. Впереди два этапа, постараемся сделать всё возможное, чтобы улучшить позиции, – поделился впечатлениями после гонки штурман экипажа Антон Власюк.

Однако самое интересное началось уже после того, как спортсмены завершили гонку. Несколько этапов назад Сергей Карякин в своих социальных сетях рассказал о том, что гонщику из Саудовской Аравии помогают местные жители. Дело в том, что седьмой и восьмой этапы – марафонские, в это время гонщики не могут пользоваться чьей-то помощью, даже собственных команд. Все поломки, технические неисправности спортсмены должны ликвидировать самостоятельно. Однако, как выяснилось, не все соблюдают эти правила.

– Саудит, который тоже участвует в гонке и показывает неплохое время, абсолютно внаглую использовал «чёрную техничку» и для ремонта на бивуаке, и во время лиазона. Ему меняли колёса на запасные и давали запчасти. Сейчас на финише было то же самое, – сказал Сергей Карякин после восьмого этапа.

Речь шла о саудовском гонщике Салехе Аль-Саифе, которому, по словам Сергея Карякина, на пикапе подвозили запчасти и помогали с ремонтом багги, что, конечно, запрещено правилами. Саудит наказания избежал, чего нельзя сказать о свердловском экипаже. На том самом злосчастном девятом этапе, когда Сергей и Антон столкнулись с техническими проблемами, им помогали местные жители. Один из участников «Дакара-2021» заснял на видео, как сломанный багги свердловского экипажа буксирует автомобиль, не участвующий в гонке. По правилам, помогать в буксировке могут только участники «Дакара». В итоге Сергея и Антона вызвали организаторы и после долгих разговоров выписали свердловскому экипажу временной штраф – 6 часов.

Конечно, наказание по делу. На видео чётко можно проследить, что именно машину Сергея Карякина буксируют местные жители, что запрещено правилами (хотя сам Карякин признаёт факт предложения помощи, но говорит о том, что помочь ему так и не смогли). Здесь интересует другое: зачем давать такие огромные штрафы участникам? Шесть часов просто нереально отыграть даже за все этапы «Дакара», то есть организаторы, выдавая такие штрафы, лишают спортсмена шансов на борьбу за высокие места. И ещё больше интересно, почему не получил никакого наказания Салех Аль-Саиф? Если организаторы такие принципиальные, то наказывать нужно всех виновных.

Впереди у Сергея Карякина и Антона Власюка финишный рывок. Вчера, уже после подписания номера, завершился предпоследний, одиннадцатый этап гонки, а сегодня спортсмены должны добраться до финиша в Джидде, где и стартовали 3 января.

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