Сергей Карякин финишировал на одиннадцатом этапе "Дакара-2021"

Фото: Пресс-служба "Дакара-2021"

В Саудовской Аравии подходит к своему завершению ралли-рейд "Дакар-2021". Сегодня спортсмены преодолели предпоследний этап гонки.

Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка, выигравший десятый этап, стартовал с первой позиции. Большую часть гонки Карякин и Власюк шли в числе лидеров, показывая хорошее время. Однако ближе к концу трассы свердловчане потеряли около 50 минут времени и были отброшены за пределы десятки сильнейших. В итоге, Сергей и Антон проиграли на финише лидеру Франциско Лопесу Контардо 53 минуты и показали 17-й результат.

В общем зачёте лидирует Франциско Лопес Контардо, за ним идёт американец Остин Джонс, замыкает тройку сильнейших поляк Арон Домзала. Свердловский экипаж располагается на 18-й позиции с отставанием более 11 часов.

Напомним, что на девятом этапе свердловчане испытывали технические проблемы и по итогам этапа проиграли лидеру четыре часа. После победного десятого этапа Сергею Карякину добавили шесть штрафных часов за то, что его экипажу помогали местные жители, что запрещено правилами.

Заключительный этап "Дакара-2021" состоится завтра. Спортсмены финишируют в Джидде - там же, откуда брали старт.