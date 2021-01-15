Сергей Карякин финишировал на «Дакаре-2021»

Для Сергея Карякина и Антона Власюка это был третий совместный «Дакар». Фото: предоставлено Сергеем Карякиным.

В Саудовской Аравии завершился самый известный в мире ралли-марафон – «Дакар-2021». Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка финишировал на последнем этапе и занял итоговое 17-е место.

После всех технических проблем, прохождения этапа более чем за десять часов, шестичасового штрафа и отставания от лидера в 11 часов Сергею Карякину и Антону Власюку оставалось лишь пройти два оставшихся этапа и записать в свой актив финиш на очередном «Дакаре» (Карякин из восьми раз участия в гонке не сумел добраться до финиша лишь дважды). На большее, к сожалению, в этом году свердловский экипаж рассчитывать не смог.

На одиннадцатом этапе гонки Сергей и Антон стартовали первыми, так как выиграли предыдущий этап. В какой-то степени это преимущество, так как тебе не нужно никого обгонять и ехать в пыли. Долгое время свердловские спортсмены шли в хорошем темпе, держались в пятёрке на отсечках, отставая от лидера всего на несколько минут. Однако незадолго до финиша экипаж вновь столкнулся с техническими проблемами, из-за которых отставание по итогам этапа составило 53 минуты.

– Мы держали стабильный темп даже при смене природных локаций. Но на 150-м километре пробили колесо. Вышли, поменяли, поехали дальше. По ходу движения я понимаю – что-то всё равно не так. Разобрались: в спешке поменяли не то колесо. Заднее левое вместо правого. Так бывает, никто не застрахован от человеческого фактора. Снова остановились, поменяли, поехали дальше. Набрали свой привычный темп, отыграли время, потерянное на замене колёс, и на 390-м километре встретились с новой проблемой: обломило гайку привода. Эта поломка ещё ниже опустила нас в итоговой классификации этапа и в генеральном зачёте, – рассказал после финиша Сергей Карякин.

Перед заключительным этапом гонки свердловский экипаж занимал 18-е место с отставанием от лидера в 11 часов. Стартовать пришлось в конце пелотона, но при этом Карякин с самого начала начал обгонять соперников, идущих впереди. Заключительный этап «Дакара-2021» был коротким – порядка 200 км, на которых было всего две контрольные точки (помимо старта и финиша). На первой отсечке свердловский экипаж показал десятое время (отставание от лидера – 6 минут 30 секунд), на второй – девятое (отставание – 9 минут и 24 секунды). По итогам этапа Сергей Карякин занял восьмое место, уступив лидеру 7 минут и 38 секунд, а в общем зачёте расположился на 17-й строчке.

Победителем в зачёте Т4 стал чилиец Франциско Лопес Контардо. Кстати, именно с ним в прошлом году Сергей Карякин вёл борьбу за второе место и преуспел в ней. На втором месте оказался американец Остин Джонс, замкнул тройку призёров «Дакара-2021» поляк Арон Домзала.

– Огромное спасибо всем, кто болел и переживал за наш экипаж. Спасибо спонсорам и моей команде. Да, пусть в этом году мы не смогли подняться на подиум, но мы приложим максимум усилий, чтобы сделать это в следующем. Впереди нас ждёт много работы, – отметил Сергей Карякин после финиша.

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