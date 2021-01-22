Сергей Карякин: «Дети говорят: «Хотим гонять как батя»

Фото: Предоставлено Сергеем Карякиным

25 января известному свердловскому гонщику Сергею Карякину исполняется 30 лет. Накануне юбилея Сергей пообщался с «Областной газетой», рассказал о завершившемся в Саудовской Аравии «Дакаре-2021», поломках в пустыне, штрафе за принятие помощи от местных жителей, об отношениях с Антоном Власюком и поиске новых спонсоров. Также Сергей рассказал о том, как собирается праздновать предстоящий юбилей, о переживаниях жены во время гонок, о детях, которые хотят быть похожими на отца.

«Если бы поехал на этап Кубка мира – просто разорился бы»

– Сергей, сейчас первые эмоции улеглись. Как можете оценить нынешний «Дакар»?

– Мы очень многому научились за этот год, много нового узнали, многое поняли. «Дакаром» я доволен в том плане, что мы туда попали, что мы туда добрались. Тем, что мы финишировали. Ну и, я считаю, мы неплохо отработали в плане медийности. В этом плане всё хорошо. К сожалению, со спортивной точки зрения прошло всё не так гладко (свердловский экипаж занял 16-е место. – Прим. «ОГ»). Но ничего не поделаешь. Это «Дакар».

– Чем маршрут «Дакара-2021» отличался от прошлогоднего? И эти изменения пошли на пользу или наоборот?

– В этом году было больше песочных дюн. Как показала практика, те ребята, которые принимали участие в двух этапах Кубка мира в этих же дюнах, были вне конкуренции. Очень быстро их преодолевали, нереально быстро! У нас, конечно, с этим дела обстояли хуже. Но когда мы выезжали в камни, где на первый план выходило пилотирование, мы там «везли» своим соперникам, причём делали это легко. В целом, «Дакар» в Саудовской Аравии разный. На юге пески, около залива жарко, в центре холодно, на севере горы. И всё это в одной гонке.

– Вы, в отличие от своих конкурентов, в этом году не участвовали в этапах Кубка мира, да и в целом стартов практически не было. Тяжело без особой подготовки участвовать в «Дакаре»?

– Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сказал однажды: «Чтобы выигрывать, нужно ездить». Они постоянно проводят тренировочные сборы, тесты, гонки. Конечно, нам не хватило стартов, но всё, что мы могли сделать в данной ситуации – сделали. Съездили в Астрахань, на этап чемпионата России. Это был наш финансовый потолок. Я бы просто разорился и потратил бы все деньги, чтобы съездить за границу потренироваться. И потом просто не сохранил бы свою команду.

– В этом году практически не было проблем с автомобилем. За год сумели доработать все тонкости? Ведь в прошлом году почти после каждого этапа что-то приходилось чинить…

– Машина стала значительно лучше! Не было каких-то особых проблем. За всю гонку мы пять раз прокололи колесо, один раз взорвался ремень, и то потому, что мы его перенагрузили в песках. А в остальном всё было хорошо.

– Нынче ваша команда выступала только одним экипажем. Сложнее ехать, зная, что в случае чего с поломками придётся справляться самим, на помощь вряд ли стоит рассчитывать?

– Психологически проще, когда твой друг едет с тобой один и тот же маршрут. Конечно, у нас нет никаких договорённостей об обязательной взаимопомощи. Но всё же ехать вдвоём лучше.

Экипаж Карякина и Власюка на "Дакаре-2021" Фото: Предоставлено Сергеем Карякиным

Почти «кровная месть»

– На каждом «Дакаре» вы стартуете не в полную силу и начинаете добавлять уже во второй половине гонки. Многие болельщики удивляются, когда вы выигрываете какой-нибудь этап в конце «Дакара»: «Ну и почему же Сергей так не ехал с самого начала?» Не пробовали изменить тактику?

– В этом нет смысла. Если ехать с первого этапа в таком темпе, то это повлечёт за собой технические проблемы и поломки. У заводских команд на трассе находится грузовик с абсолютно любыми запчастями, они сто процентов доедут до финиша. У нас такой возможности нет, поэтому едем аккуратно. Как показывает практика, мы всегда находимся в топ-5 по итогам первой недели, этого достаточно. Потом начинаем прибавлять.

– Поломка на девятом этапе связана как раз с тем, что прибавили ходу?

– Нет. К сожалению, это либо брак, либо усталость металла наступила раньше прогнозируемого. Шаровые редко подводят, обычно они ходят 3–4 дня. Но случилось так, что шаровая обломилась, загнулось колесо, оно перестало держаться на рычаге, и его заклинило. И конечно, уже тогда поняли, что потеряли все шансы на победу.

– Какие мысли были тогда?

– Да особо никаких. Начали соображать, как побыстрее починить, как на этом доехать до финиша этапа.

– Я так понимаю, сразу там на месте вам не удалось устранить поломку, и поэтому вы воспользовались помощью местных жителей?

– Нам нужно было проехать камни. Пытались дождаться грузовик, в котором лежат запчасти, но, к сожалению, он то ли кого-то чинил, то ли просто долго ехал. Если у заводской команды свой спортивный грузовик, который передвигается очень быстро и всегда доставляет запчасти, то у нас это старенькая техничка, которая потихоньку ползёт и везёт детали всем, кто заплатил за это деньги. Мы пытались продвинуться в ожидании грузовика, и тут местные жители проезжали мимо, стали кричать: «О, «Дакар», «Дакар». Давай поможем, цепляйся за нас». Ну, мы повелись на это. И тут же поплатились, когда нас заснял на видео один из участников гонки.

– А заснял вас на видео гонщик из Саудовской Аравии Салех Аль-Саиф, которого вы сами обвиняли в нарушении правил?

– Да, это было именно он! «Кровная месть», так сказать. При этом, когда я говорил о нарушениях с его стороны, я не называл ни имён, ни фамилий. Просто сказал, что одному из спортсменов помогают с ремонтом местные жители, что запрещено правилами. Он сам на следующий день признался. А потом решил, видимо, мне отомстить.

– Соперники вас чем-то удивили на нынешнем «Дакаре»? Было довольно много хороших спортсменов, конкуренция очень высокая.

– Не высокая, а высочайшая. Причём во всех классах. Тяжело собрать таких гонщиков в одном месте на одну гонку, это действительно лучшие пилоты и штурманы в мире.

– В этом году вам в багги поставили камеры, и зрители могли увидеть фрагменты гонки почти от первого лица. Показалось, что Антон Власюк – очень спокойный штурман: все подсказки чётко, без эмоций, голос почти как у навигатора. Вам удобно с ним работать?

– Эмоции бывают, конечно, но в основном мы ездим спокойно. Потому что это залог хорошего результата. Все эмоции только мешают. Мы даже после гонки редко выпускаем эмоции. Уже столько лет вместе с ним ездим, друг друга понимаем с полуслова.

Сергей Карякин и Антон Власюк Фото: Предоставлено Сергеем Карякиным

– В этом году прошла интересная новость: экипаж испанцев остановился в пустыне из-за того, что штурман отказался двигаться дальше. Это правда так было? И чем закончилась эта ситуация?

– Такое бывает редко, но случается, что пилот со штурманом настолько друг на друга злые, что просто прекращают гонку. Да, экипаж испанцев остановился, штурман вышел и остался в пустыне, а пилот поехал дальше. Его потом сняли с гонки за то, что он продолжил ехать не в полном составе. А штурмана подбирали и довозили до финиша этапа.

– На этот «Дакар» вы довольно тяжело собирали деньги. Новые спонсоры перед вами какие-то задачи ставили?

– О результате мы не говорили. Стояла задача обязательно финишировать, это было важно. Ну и отработать в плане медиа было необходимо на высоком уровне, с чем, я считаю, мы справились. Пока ещё не встречались после гонки, не успели. Но в скором времени обязательно всё обсудим, в том числе и дальнейшее сотрудничество.

«Жена привыкла, что я в Новый год на «Дакаре». Понимает, что это её участь»

– После «Дакара» долго привыкаете к обычному ритму жизни, втягиваетесь в городские условия?

– У меня вообще нет времени привыкнуть к нормальному ритму. У меня всегда загруженный график, так что здесь меня ожидает более бурная деятельность, чем на «Дакаре».

– В обычной жизни любите погонять или ездите спокойно?

– Когда возвращаюсь с соревнований, особенно с «Дакара», гонять вообще не хочется. Едешь спокойно, никуда не торопишься, кайф. А вот когда долго нет гонок, то кровь начинает закипать и хочется поддать газу. Именно поэтому я всегда и говорю, что должно быть специально отведённое место, где можно погонять, выплеснуть эмоции, насладиться скоростью, и при этом сделать это безопасно.

– «Дакар» проходит в новогодние праздники, и получается, что вы в эти дни не дома. Жена не ругается, что на праздничные дни вы не с семьёй?

– Я надеюсь, что она понимает всё, что это её участь. Я стараюсь больше проводить времени с семьёй до «Дакара», после «Дакара».

– У вас старшие дети уже подрастают (у Сергея трое детей: старшей дочери восемь лет, сыну – шесть, младшей дочке – два года. – Прим. «ОГ»). Не просятся ещё за руль?

– Они катаются на квадроциклах, на мотоциклах. Ездим на трассу, они там тренируются, и довольно неплохо получается. Конечно, им нравится, всё время говорят: «Хотим гонять как батя». Надеюсь, что это желание с возрастом не угаснет.

– Впереди у вас 30-летний юбилей. Как планируете отмечать, если не секрет?

– Честно говоря, пока ничего не планировал. Наверное, соберёмся с семьёй, где-нибудь поужинаем. Но какого-то настроя закатить пир на весь мир – нет. Я в этом плане спокойный человек, у меня нет желания тусить, отрываться. Так что проведу этот день с женой и детьми, скорее всего.

– Что бы хотели пожелать самому себе?

– Удачи да здоровья. Это основное в нашей жизни, особенно сейчас.

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